Án mạng từ những cuộc tình “cơi nới”

Thứ Hai, ngày 17/08/2020 10:03 AM (GMT+7)

Thời gian qua, đã có nhiều vụ án mạng xảy ra mà nguyên nhân chủ yếu là do ghen tuông khiến người mất mạng, kẻ vướng vòng lao lý.

Nguyên nhân là việc vợ hoặc chồng có mối quan hệ bất chính, hay đơn thuần là chuyện tình cảm ngoài luồng dẫn đến những vụ việc đau lòng. Những vụ án này một lần nữa cảnh báo tình trạng hành xử bạo lực, côn đồ trong giải quyết mâu thuẫn về chuyện tình cảm.

Người tình thành kẻ sát nhân

Một trong những vụ án gây xôn xao dư luận trong những ngày vừa qua tại khu vực chợ Cửa Bắc, TP Vinh, cũng chỉ vì mâu thuẫn trong chuyện tình cảm mà đối tượng ra tay sát hại một phụ nữ ngay giữa chốn đông người. Toàn bộ diễn biến sự việc này đã được một camera an ninh nhà dân gần đó ghi lại.

Câu chuyện cũng bắt nguồn nhiều năm về trước, khi Phan Công Cương (SN 1976), trú tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc lập gia đình và sinh được một đứa con trai. Thế nhưng, trong quá trình sinh sống vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn.

Không lâu sau, Cương ly hôn người vợ đầu để đến với một người phụ nữ khác rồi cùng nhau lên TP Vinh làm ăn, sinh sống. Tuy nhiên, trong thời gian này Cương lại có quan hệ tình cảm với chị N.V.A (41 tuổi), trú tại phường Quán Bàu, TP Vinh, người phụ nữ đã ly hôn và sống với 3 con.

Được một thời gian giữa Phan Công Cương và chị V.A. thường xuyên có mâu thuẫn với nhau. Chị V.A. muốn chấm dứt chuyện tình cảm với Cương nhưng Cương không đồng ý nên đã xảy ra xích mích. Nghi ngờ chị V.A phản bội và có mối quan hệ khác nên Cương đã có ý định trả thù.

Hiện trường nơi Phan Công Cương gây án.

8h30 ngày 27-7-2020, Phan Công Cương cầm 1 con dao giấu trong lớp vải rồi đi xe máy đến hẻm 5, ngõ 1, đường Lê Lợi, thuộc khối Vinh Tiến, phường Hưng Bình, phía cổng sau chợ Cửa Bắc. Khi thấy chị V.A đi xe máy đến, Cương chặn đầu xe lại nói chuyện.

Lúc này, Cương và chị V.A có to tiếng cãi vã. Với máu ghen trong người, Cương rút con dao đã thủ sẵn đâm thẳng vào ngực chị V.A. Bị đâm, nạn nhân chống cự rồi bỏ chạy nhưng vẫn bị Cương đuổi theo quật ngã rồi đâm nhiều nhát vào ngực, bụng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Cương giấu lại con dao vào mảnh vải rồi lên xe máy rời đi khỏi hiện trường. Thời điểm xảy ra vụ việc, một người bạn của chị V.A. có mặt tại hiện trường đã hô hoán người đến cứu.

Tuy nhiên đối tượng Cương manh động và ra tay nhanh nên đã không ai kịp đến ứng cứu. Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và vào cuộc xác minh, truy tìm đối tượng. Tuy nhiên, Phan Công Cương đã tự tử tại căn nhà hoang thuộc khu vực Bãi Lữ, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Theo một số người dân sống ở tầng 8 chung cư Kim Thi, TP Vinh cho biết, chị V.A là người hiền lành, vui vẻ, mới chuyển về đây sống hơn một năm cùng 3 người con (1 trai, 2 gái). Do vợ chồng đã ly hôn nên chị và Phan Công Cương có qua lại tình cảm với nhau. Thỉnh thoảng mọi người vẫn thấy Cương đến nhà chị V.A chơi và ở lại ăn cơm cùng gia đình.

“Hơn 1 tháng nay, tôi thấy anh Cương đến chung cư nhưng chỉ ở sảnh chứ không lên phòng chị V.A như trước. Nhiều hôm thấy chị V.A có mang cơm trưa xuống sảnh để anh Cương ăn đi làm, nhìn hai người rất tình cảm. Khoảng 3 ngày trở lại đây, anh Cương vẫn lảng vảng ở sân chung cư nhưng không thấy chị V.A đi cùng. Tôi cũng thật sự bất ngờ khi hay tin Phan Công Cương ra tay sát hại người tình”, ông Nguyễn Dương Điều, bảo vệ chung cư Kim Thi, TP Vinh nói.

Giờ đây cả thủ phạm và nạn nhân vụ án đều đã nằm sâu dưới ba tấc đất, nhưng với những người ở lại nỗi đau sẽ còn mãi, nhất là những đứa trẻ, khi đứa mất cha, đứa mất mẹ, không biết rồi đây tương lai của lũ trẻ sẽ ra sao.

16 năm tù là cái giá mà Hoàng Đình Nam phải trả cho một phút nóng giận, thiếu kiềm chế của bản thân.

Giết vợ vì ngoại tình

Cách đây hơn 1 năm, vào trưa 29-3-2019, tại xóm 11, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, Nghệ An, ông Bùi Hữu Thành Đ. (66 tuổi), trú tại thị trấn Nam Đàn bị Hoàng Đình Nam dùng dao đâm liên tiếp vào người. Hậu quả, ông Đ. đã tử vong ngay sau đó. Gây án xong, nghi can Nam đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nguyên nhân vụ án mạng ban đầu được xác định là do Hoàng Đình Nam nghi ngờ ông Đ. có quan hệ tình cảm với vợ mình.

Hoàng Đình Nam (SN 1963), trú tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An vốn là thợ may lành nghề. Dù không kiếm được nhiều tiền nhưng công việc này phần nào giúp Nam trang trải cuộc sống gia đình, nuôi vợ con. Cũng do đặc thù công việc nên Nam ít giao tiếp với bên ngoài. Trong khi đó, vợ Nam, chị Trần Thị H. trẻ hơn chồng 15 tuổi, là giáo viên mầm non.

Thế rồi cuộc sống cứ trôi dần mãi theo thời gian, bản thân Nam càng ngày già đi, còn vợ thì trẻ ra và có nhiều mối quan hệ khác. Vốn tính hay đa nghi, lại một mình ở nhà chủ yếu xoay quanh tiệm may vá nên cứ mỗi lần vợ đi về muộn hoặc có những thái độ khác lạ thì máu ghen ngày càng lớn dần.

Đầu năm 2019, sự nghi ngờ ngày càng lớn khiến Nam đứng ngồi không yên. Vốn vừa lo công việc may và lo cơm nước gia đình, Nam không thể thường xuyên đi theo dõi vợ nên đã lén gắn thiết bị định vị trên xe máy mà hằng ngày vợ vẫn đi làm. Vì vậy, mỗi lúc vợ đi làm hay đi ra ngoài Nam đều biết được lịch trình di chuyển.

Sáng ngày 28-3-2019, vợ Nam đi đến trường làm việc bình thường. Tuy nhiên, đến trưa muộn chưa thấy vợ về, Nam liền bật thiết bị định vị thì tá hỏa chiếc xe không nằm trong trường mà lại ở một địa điểm khác nên sự nghi ngờ vợ ngoại tình càng có cơ sở.

Để tránh bị phát hiện, Hoàng Đình Nam ra chợ mua một bộ quần áo dài nhằm mục đích hóa trang tránh bị phát hiện, đồng thời mua thêm con dao thủ sẵn trong người. Sau đó, Nam chạy xe máy đến nơi mà vợ mình đang gửi xe.

Tại địa điểm này, Nam chỉ thấy xe máy của vợ mình nhưng không thấy người nên âm thầm núp bên kia đường chờ đợi. Mỗi giờ, mỗi phút trôi qua khiến sự ghen tuông của người đàn ông càng dâng lên.

Chân dung người tình biến thành kẻ sát nhân.

Khoảng 3 tiếng sau, Nam bất ngờ thấy một chiếc xe ôtô đi hướng từ TP Vinh về, thấy vợ mình bước xuống từ xe ôtô của người đàn ông khác, cơn ghen tuông bùng lên, tình cảm lấn át lý trí Nam chạy đến mở cửa sau rồi dùng con dao chuẩn bị trước đó đâm một nhát vào bụng ông Bùi Thành Đ.

Vốn quen biết nhau từ trước nên khi phát hiện ra bạn, ông Đ. dùng tay gạt dao ra thì bị Nam đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng, ngực. Nạn nhân cố gắng mở cửa để chạy thoát thân nhưng ngã xuống đường và tử vong.

Sau đó, Nam nhảy ra khỏi ôtô, chạy đến chỗ vợ cầm tóc ghì đầu xuống đường, dùng dao rạch vào mặt và tay chị H. Bị chồng rạch vào mặt, người phụ nữ này hốt hoảng van xin chồng. Cùng lúc này, nhiều người dân ở đó phát hiện sự việc nên chạy đến can ngăn. Sau hơn 3 tiếng lẩn trốn, đến 16h cùng ngày, Hoàng Đình Nam đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận hành vi giết người.

Trong hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, Hoàng Đình Nam cho biết, bản thân không có ý định giết người mà chỉ mang dao theo với mục đích đe dọa. Bị cáo cũng không biết người ngồi trên xe là bạn quen biết với mình.

Tuy nhiên, khi thấy vợ bước xuống từ xe của người đàn ông khác, bị cáo đã không kiểm soát được hành vi của bản thân dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như trên. Với mức án 16 năm tù mà hội đồng xét xử tuyên về tội giết người, đó là cái giá phải trả cho một phút nóng giận, thiếu kiềm chế của bản thân Nam trước sự ghen tuông mù quáng.

Hậu quả từ những vụ án vì ghen tuông thường rất thảm khốc. Nếu người trong cuộc không biết kiềm chế, suy nghĩ tỉnh táo thì rất dễ dẫn đến những bị kịch đau lòng.

