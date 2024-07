Án mạng từ mâu thuẫn việc mở bia phát ra tiếng nổ

Hiện trường nơi xảy ra vụ án

Ngày 17/7, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Pa đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Rơ Ô Thiêm (SN 1984, trú buôn H’Muk, xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 1/7, Thiêm và anh S.B (SN 1980, trú cùng buôn H’Muk) và một số người tổ chức ăn nhậu tại nhà sàn của anh K.B, cùng buôn.

Trong lúc ăn nhậu, Thiêm mở nắp chai bia phát ra tiếng nổ, nắp chai bia bật lên cao. Anh B cho rằng mở bia như vậy làm văng nắp chai trúng khách nên cả hai xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc cãi nhau qua lại, bị anh B cầm ly bia hắt vào mặt nên Thiêm bỏ đi. Bực tức vì hành động này, khoảng 5 phút sau Thiêm quay lại nhà sàn thấy anh B đang ngồi xổm trên sàn nhà, Thiêm đi tới đá một phát trúng vào cằm bên trái khiến anh B ngã ra phía sau, bị thương, tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Thiêm bỏ về nhà đến khi nghe tin anh B chết nên đã đến cơ quan công an đầu thú.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]