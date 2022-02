Án mạng đau lòng từ sự thiếu kiềm chế

Thời điểm xảy ra vụ án mạng thương tâm, Đặng Ngọc Văn và chị Bùi Thị Yến (cùng SN 1971, trú tại khu Đình Thổ Khối, xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ), không còn là vợ chồng. Chỉ vì một câu nói thiếu tôn trọng của chị Yến, sự nóng giận, thiếu kiềm chế của Văn đã xảy ra vụ án mạng thương tâm.

Ngày 12/10, những nội dung của vụ án được các điều tra viên Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ chia sẻ, khiến chúng tôi không khỏi xót xa. Sau những trận cãi vã, năm 2017, Văn và chị Yến dẫn nhau ra toà. Nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân trên theo lời của Văn là do chị Yến không chung thuỷ.

Đối tượng Đặng Ngọc Văn.

Vụ việc xảy ra vào ngày 26/1. Trước đó, Văn từ Hà Nội về quê sớm hơn vợ và hai cậu con trai. Để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Văn chuẩn bị một số đồ dùng thiết yếu, trong đó có mua một thùng bia. Khoảng 12h30 cùng ngày, khi Văn đang nằm ngủ thì chị Bùi Thị Yến đi làm thuê ở Hà Nội về. Trước đó, Văn chẳng cơm nước gì, chỉ uống một chút bia nên trong người cũng hơi chuếnh choáng. Thay vì việc hỏi han chồng, khi nhìn thấy thùng bia để ở trong nhà, chị Yến đã không kìm được cơn tức giận.

Có lẽ, trong thâm tâm, chị vẫn luôn lo lắng cho sức khoẻ của người chồng cũ, vì Văn bị bệnh nên phải kiêng bia, rượu. Thế nhưng, thay vì những câu nói nhẹ nhàng, quan tâm, chị lại buông lời chửi bới, xúc phạm Văn. Bị những lời nói của chị Yến kích động, Văn trong lúc thiếu kiềm chế đã vung tay tát thẳng vào mặt chị Yến.

Bị đánh đau, chị Yến cũng không chịu nhường. Ngay sau đó, chị cũng lao xuống gian nhà bếp lấy một con dao nhọn, chỉ mũi dao về phía Văn rồi tiếp tục chửi. Hành động của chị Yến một lần nữa khiến người đàn ông trong men rượu càng thêm kích động. Đối tượng sau đó đã lấy một chiếc búa đinh lao tới…

Trong quá trình cãi, chửi, giằng co với chị Yến, Văn đã dùng búa đập vào đầu và gáy của nạn nhân. Khi thấy chị Yến bị thương, ngã nằm ra nền phòng bếp thì Văn tiếp tục dùng búa, dùng dao gây ra cái chết thương tâm của người vợ cũ. Khi thấy chị Yến nằm bất động trên sàn nhà, Văn đã đến Công an xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ để đầu thú.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng, đồ vật, tài liệu có liên quan và tổ chức điều tra theo quy định. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp; lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đặng Ngọc Văn về tội "Giết người", quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 28/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Ngọc Văn về tội "Giết người".

