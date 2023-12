An Giang: Hất nồi lẩu đang sôi vào người 1 phụ nữ tại quán nhậu

Sáng 18-12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thoại Sơn - tỉnh An Giang, cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Văn Thi (SN 1988; cư ngụ xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn) về hành vi "cố ý gây thương tích".

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đã khởi tố Trần Văn Thi

Dụng cụ Thi gây thương tích đối với bà T.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào khoảng 16 giờ, ngày 9-9, Thi trong lúc ngồi nhậu với một số người bạn tại một quán nhậu tại địa phương thì ông Võ Thanh Điền (SN 1980; cư trú xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn) và bà T. (SN 1982; cư trú huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đi vào quán.

Do có quen biết nhau từ trước, nên Thi mời ông Điền uống ly bia. Uống xong, ông Điền và bà T. đi vào phòng đã đặt trước để nhậu với bạn; đồng thời ngỏ ý mời bà Thi vào uống vài ly để giao lưu.

Khi Thi vào phòng để uống giao lưu với ông Điền thì Thi mời ông Điền hút thuốc.

Lúc này, bà T. nói với ông Điền: "Không biết hút thuốc thì thôi, tập hút làm chi. Lỡ mai mốt người ta đưa xì ke, ma túy cũng chích luôn hay sao?".

Bực tức vì câu nói của bà T., Thi dùng tay hất nồi lẩu đang sôi lên người bà T. gây bỏng nặng. Bà T. được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích sau khi giám định là 26%.

Tại cơ quan công an, Thi khai nhận do trước đó mình từng sử dụng ma túy và đi cai nghiện, nên khi nghe bà T. nói "chơi ma túy, xì ke" thì rất bực tức, cảm thấy bị xúc phạm nên đã gây ra sự việc.

