Ăn cơm xong, nói không về nhà bị đánh tử vong

Thứ Bảy, ngày 30/10/2021 14:00 PM (GMT+7)

Đêm khuya, thấy ông B. rời nhà mình nhưng nói không đi về nhà, Khăm đã dọa nếu không về nhà ngủ sẽ bị đánh.

Ngày 30-10, lãnh đạo xã Phúc Sơn (huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) cho biết trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người đàn ông tử vong.

Vi Văn Khăm tại cơ quan công an. Ảnh: Đài TH Nghệ An

Trước đó, vào sáng 29-10, Công an xã Phúc Sơn nhận tin báo về việc ông Vi Văn B. (SN 1974, trú bản Cao Vều 4, xã Phúc Sơn) tử vong chưa rõ nguyên nhân. Nhận được tin báo, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra. Qua kiểm tra tử thi, cơ quan công an phát hiện trên người nạn nhân có những vết thương tích bất thường, nghi nạn nhân đã bị sát hại.

Sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định Vi Văn Khăm (SN 1979), trú tại Bản Vều 4, Phúc Sơn, là em rể nạn nhân (mẹ vợ của Khăm là em gái ruột mẹ của B.) là nghi phạm nên đã đưa về cơ quan công an để điều tra.

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu Khăm đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai của Khăm, vào tối 28-10, ông B. và Khăm cùng đi thăm em người thân bị tai nạn. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Khăm và ông B. đi về đến nhà của Khăm ăn cơm.

Sau khi ăn cơm xong, ông B. đi ra khỏi nhà của Khăm và nói không trở về nhà. Khăm đe dọa ông B. không về sẽ đánh. Ông B. trả lời thách thức, Khăm liền lấy 1 cây gậy tre ở gần cổng nhà đánh vào đầu của ông B.. Ông B. bỏ chạy và gục ngã.

Khăm sau đó bế ông B. về nhà và nói con trai của ông B. thay quần áo và lấy dầu bôi. Đến rạng sáng ngày 29-10, người nhà phát hiện ông B. đã tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

