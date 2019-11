ADN và bi kịch nghiệt ngã

Thứ Bảy, ngày 16/11/2019 16:00 PM (GMT+7)

Những nghi ngờ trong cuộc sống khiến người trong cuộc tìm đến giải pháp xét nghiệm ADN để làm rõ sự thật. Kết quả xét nghiệm ADN có khi là bằng chứng giải tỏa nghi kỵ, "minh oan" cho không ít người. Thế nhưng, xét nghiệm ADN đối với một số trường hợp lại gây ra những… bi kịch.

Trong những bi kịch về ADN mà tôi từng biết, thì vụ án Nguyễn Văn Duy (SN 1985) ở huyện Thanh Oai, Hà Nội, phạm tội giết người mà nạn nhân là 2 đứa trẻ (con của Duy) là bi kịch nghiệt ngã nhất.

Hé lộ bi kịch từ vụ án đau lòng

Trưa 19-5-2018, người dân xã Bích Hòa, Thanh Oai bàng hoàng trước vụ án hết sức đau lòng xảy ra tại đây. Do mâu thuẫn với vợ là chị Nguyễn Thị H, Nguyễn Văn Duy đã pha thuốc trừ sâu vào nước bò húc rồi ép 2 con nhỏ là bé trai Nguyễn L (5 tuổi) và bé gái Nguyễn V (3 tuổi) uống.

Sau khi 2 con tử vong, Duy đặt hai cháu nằm trên giường rồi tự tử bằng cách uống hết cốc nước pha thuốc trừ sâu còn lại và lên giường nằm cùng hai con. Tuy nhiên Duy đã nôn ra nên không chết. Anh ta tiếp tục đi lên sân thượng tầng 3, nằm trên thành lan can rồi nghiêng người cho rơi xuống đất. Tuy nhiên, Duy rơi vào bó dây điện trước khi ngã xuống đường nên chỉ bị thương.

Nguyễn Văn Duy tại phiên tòa.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Duy về tội "giết người". Do gia đình Nguyễn Văn Duy không mời luật sư nên Cơ quan điều tra đã chỉ định luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) thực hiện quyền bào chữa cho bị can Duy.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm kể rằng, khi tiếp nhận việc bào chữa cho bị can Nguyễn Văn Duy, luật sư đã đọc rất kỹ các lời khai và đau đáu một câu hỏi: Nguyên nhân gì đã khiến một người đàn ông đi sát hại 2 đứa con rồi bản thân tự sát? Nếu là mâu thuẫn vợ chồng thì là mâu thuẫn gì đến mức anh ta phải ra tay tàn ác với 2 đứa con chứ không nhằm vào người vợ?

Buổi hỏi cung bị can Nguyễn Văn Duy trong trại tạm giam hôm đó, điều tra viên và luật sư đã động viên, phân tích rất kỹ cho Duy hiểu về hành vi phạm tội do Duy gây ra. "Nếu có điều gì trắc ẩn thì em cần phải nói ra để tôi có thể bào chữa cho em. Nói ra thì ít nhất em sẽ thanh thản vì hai cháu bé không có tội..." - luật sư Nguyễn Anh Thơm động viên Duy.

Đôi mắt trũng sâu sau những ngày mất ngủ, Nguyễn Văn Duy xin hút thuốc, đôi tay run rẩy. Dường như anh ta dùng thuốc lá để trấn tĩnh. Nhưng sau khi hút xong điếu thuốc, Duy lại mất bình tĩnh hơn. Và anh ta òa khóc...

Câu chuyện mà Duy kể sau đó khiến điều tra viên và luật sư bàng hoàng. Duy nói rằng từ rất lâu rồi, anh ta đã phải khổ sở, âm thầm một mình giữ điều bí mật khó có thể chia sẻ với bất cứ ai. Năm 2008, Nguyễn Văn Duy kết hôn với chị H, kém 4 tuổi. Hai người đều có việc làm, cộng với sự hỗ trợ của gia đình nên cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ thời gian đầu khá êm ấm, hạnh phúc.

Sau hơn 1 năm mà chưa có con, cả hai vợ chồng cũng có chút lo lắng. Họ quyết định đến bệnh viện khám. Kết quả, Duy có vấn đề ở lượng "tinh binh" quá ít, không đủ để thụ thai tự nhiên mà phải có sự can thiệp cấy ghép phôi. Không tin ở sự tư vấn của bác sĩ, hai vợ chồng vẫn mong muốn có con tự nhiên nên đi tìm đến các phương pháp điều trị dân gian, uống thuốc của các thày lang. Nhưng số phận chưa mỉm cười với họ.

Trong thời gian này, Duy nhận được tin nhắn của một phụ nữ "tố" vợ Duy có quan hệ với chồng cô ta, vốn là bạn học cũ của nhau. Giữa Duy và vợ xảy ra cãi vã. Vợ Duy khẳng định người đàn ông đó chỉ là bạn cũ.

Trong lúc quan hệ vợ chồng căng thẳng thì có người khuyên Duy nên đến một bệnh viện chuyên về chữa trị hiếm muộn để cấy ghép phôi. Sau khi khám, bác sĩ kê thuốc cho Duy uống để tăng "khả năng đàn ông" và tư vấn, nếu không mang thai tự nhiên sẽ tiến hành cấy ghép phôi.

Trong lúc Duy đang uống thuốc điều trị thì vợ Duy báo có thai. Cũng có ý băn khoăn vì chưa điều trị xong, nhưng trong lòng Duy rất vui vì nghĩ thuốc uống có hiệu quả. Sau khi đứa con đầu lòng chào đời, cũng có dư luận bàn tán về quan hệ của vợ nhưng hạnh phúc được làm cha khiến Duy bỏ ngoài tai tất cả.

Đến năm 2015, vợ Duy lại có thai. Lần này thì Duy tin chắc rằng đó không phải con của mình, bởi Duy biết anh ta không thể có khả năng làm bố tự nhiên. Nhưng nếu làm ầm ĩ lên, mọi người sẽ biết Duy không có khả năng đàn ông. Đó chính là "gót chân A-sin" mà không một người đàn ông nào muốn lộ ra cho thiên hạ.

Đứa bé thứ 2 ra đời. Những lời xì xào của hàng xóm không còn sau lưng như trước mà trở thành câu chuyện đàm tiếu ngày càng lan rộng. Quan hệ vợ chồng ngày càng rạn nứt, nhất là khi Duy phát hiện người vợ rất hay nhắn tin điện thoại vào thời điểm khuya khoắt.

Duy bí mật tìm hiểu các mối quan hệ trên mạng xã hội của vợ và tìm ra nghi vấn là một người đàn ông ở Hải Phòng. Trong tin nhắn giữa hai người, có nội dung vợ Duy hỏi người đàn ông kia "có lấy em không?" và cho biết người thân đã đồng ý cho vợ Duy ly hôn. Người đàn ông kia trả lời bằng hình ảnh một chiếc chảo rán đậu với lời nhắn "Đậu trong chảo rồi thì chạy đi đằng nào".

Kết quả của cuộc truy vấn về người đàn ông kia là một trận cãi vã. Duy đập vỡ điện thoại của vợ, còn H quyết định đưa cả 2 đứa con về nhà bố mẹ đẻ và đề nghị ly hôn.

Để giải tỏa những nghi ngờ bấy lâu nay về hai đứa trẻ, Duy quyết định lẫy mẫu tóc của hai đứa con mang đi giám định ADN. Một tuần sau đến nhận kết quả, đọc tờ kết luận giám định, Duy đứng không vững khi biết cả hai mẫu đều không có quan hệ huyết thống với mình. Với bản tính yếu đuối nên ngày nào Duy cũng khóc lóc, suy nghĩ về chuyện này.

Anh ta quyết định nhắn tin hỏi thẳng vợ: "hai đứa trẻ có phải con của tôi không?". Trái với những lần trước, lần này vợ Duy trả lời gọn lỏn "không phải con của anh" và cho biết đó là con của một người đàn ông đã có vợ con. Mặc dù rất đau khổ nhưng trong lòng Duy lại nảy ra suy nghĩ, nếu người đàn ông kia đã có gia đình thì anh ta không thể lấy đi vợ con của Duy được.

Nơi xảy ra vụ án đau lòng.

Và Duy chấp nhận nuôi hai đứa trẻ làm con mình bởi hai lẽ, thứ nhất Duy tự biết khả năng đàn ông của mình không thể giúp vợ thụ thai tự nhiên, thứ hai là Duy không muốn sự thật này lộ ra. Vì vậy Duy quyết định hẹn vợ nói chuyện về việc đưa các con về đoàn tụ gia đình, "quên quá khứ đi vì dù sao người kia đã có vợ con".

Người vợ đồng ý với điều kiện Duy phải viết giấy công nhận chuyện vợ ngoại tình, chuyện 2 đứa trẻ không phải con của Duy và không được can thiệp vào chuyện đi lại sinh hoạt của vợ. Nếu Duy cố tình đón con về thì chị ta sẽ công bố sự thật về hai đứa trẻ.

Sau này khi bị bắt giam, Nguyễn Văn Duy tâm sự rằng, trước khi gây ra tội ác, anh ta rơi vào trạng thái stress nặng khi một mình âm thầm chịu đựng tấn bi kịch khó nói. Đó là sự thật nghiệt ngã về bản giám định ADN không biết tỏ cùng ai. Đó là sự tự ti của người đàn ông "kém năng lực".

Duy sẵn sàng chấp nhận bỏ qua tất cả mọi lỗi lầm của người vợ để giữ gìn gia đình, bởi anh ta biết yếu điểm của mình ở đâu, mặt khác trong suốt quá trình chung sống, Duy thật sự yêu thương và chăm sóc hai đứa trẻ như con của mình. Còn nếu căng thẳng đến mức phải ly hôn thì khả năng, Duy sẽ "mất cả chì lẫn chài".

Những tâm sự không thể chia sẻ với ai, cộng thêm thái độ ứng xử có phần dồn ép của người vợ khiến Duy không còn tỉnh táo để chọn ra giải pháp cho mình. Sợ mất tất cả, sáng 19-5-2018, Duy đã đón 2 con từ nhà trẻ về và thực hiện hành vi tội ác, sau đó tự tử với suy nghĩ nông cạn rằng sẽ mang hai đứa trẻ cùng sự thật đi theo anh ta...

Phiên tòa đẫm nước mắt

Phiên tòa xét xử vụ án Nguyễn Văn Duy phạm tội giết người đã được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử ngày 1-11 vừa qua. Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Duy khóc khai rằng, kết quả ADN đã khiến anh ta sốc, đau đớn và tuyệt vọng bởi những gì đã cố gắng cho các con, cho 10 năm chung sống vợ chồng nay đã bị người vợ phản bội.

Giọt nước tràn ly khi người vợ đề nghị ly hôn trong khi đối với Duy, ly hôn là hết nên anh ta chỉ muốn chết cùng hai con. Nói lời sau cùng, Duy nức nở mong vợ tha lỗi cho mình và xin cha mẹ đừng bỏ rơi vợ anh ta. Duy cũng chúc cho vợ được hạnh phúc. Tại phiên tòa, người vợ cũng thừa nhận do vợ chồng hay cãi nhau nên đã tìm đến người đàn ông khác tâm sự, lâu dần phát sinh tình cảm ngoài luồng...

Biết Duy là người chồng, người cha tốt, song người phụ nữ này cũng chịu áp lực muốn được làm mẹ nên đã có lúc không chung thủy với chồng. Từ khi bi kịch xảy ra, cuộc sống của chị cũng ngập trong nước mắt. Chị không dám làm việc ở chỗ cũ, ít gặp người quen. Trước tòa, chị tha thiết xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho chồng...

Mặc dù Viện KSND TP Hà Nội đề nghị tuyên phạt Nguyễn Văn Duy mức án tù chung thân, song TAND TP Hà Nội đã tuyên án tử hình đối với Nguyễn Văn Duy do xác định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng và các nạn nhân còn quá nhỏ, cần loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mới có tác dụng đấu tranh phòng chống tội phạm.

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, hành vi ép 2 con uống thuốc sâu để cùng mình tự tử của Nguyễn Văn Duy là không thể biện minh được và phải xử lý theo pháp luật. Nhưng cũng cần đánh giá nguyên nhân, điều kiện, hoàn cảnh phạm tội của bị cáo. Bản thân bị cáo cũng đã tự tử nhưng may mắn thoát chết nên hành vi của bị cáo giết 2 cháu nhỏ trong trường hợp này không coi là mang tính chất côn đồ, hung hãn.

Sau phiên tòa, người vợ với nỗi ân hận giày vò trong suốt thời gian qua nên sau phiên tòa, chị đã làm đơn kháng cáo xin giảm án tử hình cho chồng. Toàn thể giáo xứ Thạch Bích, nơi Nguyễn Văn Duy sinh sống cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, mong muốn phiên tòa phúc thẩm tới đây, Duy có cơ hội sống để sám hối.

