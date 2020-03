7 cô gái cùng 55 nam thanh niên "làm loạn" trên quốc lộ

Chủ Nhật, ngày 22/03/2020 09:20 AM (GMT+7)

Hơn 150 tay đua đang tổ chức đua xe trên Quốc lộ 1 thì bất ngờ bị cảnh sát mật phục bắt giữ nhiều đối tượng.

Nhóm nam, nữ thanh niên đua xe trên quốc lộ.

Ngày 22/3, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa vây bắt thành công nhóm đối tượng tụ tập đua, kéo xe trái phép trên địa bàn huyện Châu Thành.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình, vào lúc 23h ngày 21/3, lực lượng công an phát hiện khoảng 150 xe mô tô các loại với hàng trăm đối tượng cả nam lẫn nữ tụ tập và tổ chức rú ga, phóng nhanh trên tuyến Quốc lộ 1 (thuộc địa bàn xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).

Ngay sau đó, Công an huyện Châu Thành đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, hình sự, cơ động - Công an tỉnh Tiền Giang bố trí lực lượng, dùng phương tiện ô tô chặn khóa 2 đầu đoạn đường tuyến Quốc lộ 1 để vây bắt các đối tượng.

Các "quái xế" cùng tang vật

Do đã bố trí lực lượng mật phục từ trước nên các “tay đua” bị một phen bất ngờ, phóng xe bỏ chạy tán loạn. Kết quả, lực lượng công an đã bắt và tạm giữ 58 xe mô tô các loại cùng 62 đối tượng gồm 55 nam, 7 nữ có độ tuổi từ 15-26 tuổi đưa về Công an huyện Châu Thành để làm việc.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 1 đối tượng sử dụng ma túy, 2 đối tượng có sử dụng rượu bia.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được Công an huyện Châu Thành mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/7-co-gai-cung-55-nam-thanh-nien-lam-loan-tren-quoc-lo-1070919.html