6 án tử, 7 án chung thân trong một vụ án

Thứ Tư, ngày 13/07/2022 22:07 PM (GMT+7) Chia sẻ

Liên quan đến vụ án mua bán ma túy diễn ra trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, TAND tỉnh vừa tuyên sáu bị cáo mức án tử hình, bảy bị cáo mức án chung thân.

Ngày 13-7, TAND tỉnh Đắk Nông tiếp tục phiên xét xử bị cáo Vàng Seo Trắng (52 tuổi, ngụ Lào Cai, trú Đắk Nông) và 22 bị cáo liên quan trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy, che giấu tội phạm, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy và trốn khỏi nơi giữ.

Sau khi xem xét các tình tiết vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Vàng Seo Trắng, Thào Thị Pàng, Thào A Say, Giàng Thị Mỵ, Giàng Thị Vua và Giàng A Mua mức án tử hình; bảy bị cáo bị mức án chung thân, hai bị cáo chịu mức án 20 năm tù giam.

Những bị cáo liên quan đến việc che giấu tội phạm phải chịu mức án từ 1 năm – 2 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh TX

Cáo trạng thể hiện cuối tháng 2-2021, Trắng và Thào A Say (26 tuổi, ngụ Thanh Hóa, trú Đắk Nông) mua hai bánh heroine có tổng khối lượng 701,8 gam với giá 150 triệu đồng/bánh rồi nhờ người mang đi tiêu thụ với tiền công là 10 triệu đồng.

Đêm 6-3, các đối tượng dẫn đường cho Trắng và Say đi bán heroin cho một người tên Tý tại tỉnh Lâm Đồng.

Nhóm này đến đoạn đường thuộc thôn Đắk Lang, xã Quảng Khê (huyện Đắk Glong) thì bị Công an tỉnh Đắk Nông bắt quả tang.

Riêng Say bỏ lại tang vật rồi chạy vào rừng tẩu thoát. Say gọi điện thoại nhờ người mang quần áo và tiền cho mình đi trốn. Đến ngày 31-3-2021, Say bị bắt khi đang trên đường trốn ra tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 7-3-2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định tạm giữ đối với Vàng Seo Trắng. Do bị huyết áp cao nên Trắng được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông để khám và điều trị.

Vàng Seo Trắng tại tòa. Ảnh TX

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Trắng đã phá khóa còng và bỏ trốn khỏi bệnh viện. Mặc dù biết rõ Trắng bán ma túy, bị bắt và bỏ trốn nhưng các đối tượng vẫn chuẩn bị quần áo, tiền, điện thoại di động, lương thực, thực phẩm tiếp tế cho Trắng.

Các đối tượng cũng cho Trắng mượn một khẩu súng kíp, đạn bi và thuốc để làm đạn cùng một con dao và cho Trắng trốn trong rẫy của mình...

Khi các đối tượng chuẩn bị tiền, thuê xe ô tô chở Trắng tiếp tục bỏ trốn thì bị bắt giữ…

Nguồn: https://plo.vn/6-an-tu-7-an-chung-than-trong-mot-vu-an-post688982.htmlNguồn: https://plo.vn/6-an-tu-7-an-chung-than-trong-mot-vu-an-post688982.html