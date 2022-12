48 giờ truy bắt 2 đối tượng dùng dao khống chế, cướp tài sản

Trước đó, vào ngày 2/12, một đôi nam nữ đã đến Công an thị trấn Phan Rí Cửa trình báo về việc bị 2 thanh niên lạ mặt đi xe máy, dùng dao đe dọa, khống chế và cướp 2 chiếc điện thoại di động trên đoạn đường DT716, thuộc khu phố Phú Thủy, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, Bình Thuận. Sau khi nhận tin báo, Công an thị trấn Phan Rí Cửa đã huy động lực lượng khẩn trương điều tra, truy tìm hung thủ.

Hai đối tượng gây ra vụ cướp tại Cơ quan Công an

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chưa đầy 48 tiếng kể từ khi tiếp nhận tin báo, Công an thị trấn Phan Rí Cửa đã bắt được 2 đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản như trình báo của đôi nam nữ trên. Tại Cơ quan Công an, hai đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Vụ án được bàn giao cho Công an huyện Tuy Phong tiếp tục điều ra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Cung đường DT716 hay còn gọi là đường Hòa Thắng - Hòa Phú đi ngang qua Bàu Trắng và dẫn ra huyện Tuy Phong, vào ban đêm, cung đường này thường vắng người lưu thông, thưa nhà dân và không có đèn đường chiếu sáng. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho tính mạng, sức khỏe, tài sản của mình, đề nghị người dân không nên đến khu vực trên vào ban đêm khi có ít người, tránh tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng thực hiện các hành vi phạm tội.

Nguồn: https://cand.com.vn/Lan-theo-dau-vet-toi-pham/48-gio-truy-bat-2-doi-tuong-dung-dao-khong-che-cuo...Nguồn: https://cand.com.vn/Lan-theo-dau-vet-toi-pham/48-gio-truy-bat-2-doi-tuong-dung-dao-khong-che-cuop-tai-san-i676604/