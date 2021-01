Ngông nghênh đi mua ma túy, ông trùm "chạm trán" công an

Thứ Hai, ngày 11/01/2021 11:21 AM (GMT+7)

Từ Đà Nẵng ra Nghệ An nhằm vận chuyển một số lượng lớn ma túy tổng hợp đi các tỉnh Nam Trung Bộ tiêu thụ, Bùi Văn Mãng và đồng bọn đã bị lực lượng chức năng tóm gọn.

Vượt hơn 600km đi mua ma túy

Ngày 11/1, cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh thành công đường dây mua bán ma túy lớn từ Nghệ An đi các tỉnh phía Nam Trung Bộ tiêu thụ, thu giữ 3kg ma túy tổng hợp.

Hiện đơn vị đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng gồm Bùi Văn Mãng (SN 1985), trú tại phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và Nguyễn Đăng Quang (SN 1985), trú tại thôn Tây An, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Bùi Văn Mãng và Nguyễn Đăng Quang tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ điều tra, vào cuối tháng 11/2020, qua công tác quản lý địa bàn, các trinh sát phòng chống ma túy Công an huyện phát hiện đối tượng lạ mặt nghi vấn hoạt động phạm tội, thường xuyên đến những khu vực “nóng” trên địa bàn huyện.

Tổ chức xác minh, các trinh sát xác định đối tượng lạ mặt là Bùi Văn Mãng. Mỗi khi đến địa bàn, Mãng thường lén lút qua lại, tiếp xúc với các đối tượng cộm cán, có tiền án tiền sự. Xác định nhiều khả năng đây là một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, lãnh đạo Công an huyện đã họp, xác lập chuyên án mang bí số “121Đ” đấu tranh.

Ngay sau đó, các trinh sát dày dặn kinh nghiệm lập tức triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiến hành điều tra, xác minh. Tuy nhiên, thời gian đầu quá trình đấu tranh gặp rất nhiều khó khăn do Mãng thể hiện là một đối tượng ma mãnh, lọc lõi.

“Mỗi lần đến địa bàn, hắn thường sử dụng nhiều phương tiện khác nhau; thay đổi ngoại trang, nhân dạng... cũng như địa điểm lưu trú, đi lại không chỉ tại Quế Phong mà còn ở nhiều địa bàn khác nhau trên tỉnh Nghệ An để đánh lạc hướng. Có những thời điểm, Mãng chỉ đến lưu trú, hoạt động như khách du lịch bình thường để thám thính, thăm dò tình hình. Vì vậy, các trinh sát chủ động theo dõi từ xa để tránh “bứt dây động rừng”, đối tượng có thể bỏ trốn”, một điều tra viên kể.

Tuy vậy, với chiến thuật, định hướng đấu tranh đúng đắn của Ban Chuyên án, kinh nghiệm dày dạn của các trinh sát cùng sự tham gia phối hợp, hỗ trợ xác minh của các đơn vị như: Đồn Biên phòng Tri Lễ, Công an huyện Nam Đàn, cục Hải quan Nghệ An… phương thức, thủ đoạn của Bùi Văn Mãng đã bị lật tẩy.

Tang vật vụ án.

Kế hoạch mật phục trong đêm

Đến ngày 3/1, nguồn tin trinh sát cho hay Bùi Văn Mãng đã đến địa bàn thăm dò, nhiều khả năng sẽ vận chuyển một lượng lớn ma túy trong những ngày tới. Nhận định đây là thời cơ chín muồi, nếu không phá án, rất có khả năng đối tượng sau khi thực hiện lần phạm tội này sẽ “nằm im” hoặc chuyển sang địa bàn khác, ban chuyên án đã nhanh chóng họp, khẩn trương xây dựng kế hoạch phá án.

Quán triệt phương châm “Đánh chắc, thắng chắc; an toàn là trên hết” của Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh, ban chuyên án đã đề nghị các lực lượng chức năng: Đồn Biên phòng Tri Lễ, cục Hải quan Nghệ An, Công an huyện Nam Đàn tham gia phá án.

Theo kế hoạch, 3 tổ trinh sát phối hợp với công an các xã, thị trấn dọc theo tuyến Quốc lộ 16, Quốc lộ 48D, Tỉnh lộ 544B... theo dõi, quản lý đối tượng. Đến chiều tối ngày 8/1, các trinh sát báo về đối tượng đã xuất hiện tại địa bàn, đi trên xe ô tô cá nhân mang BKS: 43A-252.95 cùng với 1 người đàn ông lạ mặt cầm lái theo hướng Quốc lộ 16 Tiền Phong - Tri lễ.

Lập tức, các mũi trinh sát cùng công an các xã, thị trấn bí mật bám sát, theo dõi. Ban chuyên án cũng nhanh chóng họp khẩn, rà soát, điều chỉnh chiến thuật đánh bắt. Thời điểm này nhiệt độ đã giảm xuống dưới 5 độ C nhưng các chiến sĩ vẫn kiên quyết chịu đựng để theo dõi động tĩnh của nhóm đối tượng.

Sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng đã phá thành công đường dây ma túy.

Rạng sáng 9/1, trinh sát báo thông tin xe của đối tượng đang di chuyển từ xã Châu Thôn đi xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, nhận định đối tượng đã mang theo “hàng”, 3 tổ công tác được triển khai chốt chặn theo phương án đã được phê duyệt.

Đến 7h30 cùng ngày, khi xe của đối tượng đến địa điểm phục kích thuộc xã Tiền Phong, lực lượng phá án đã nhanh chóng ập vào kiểm tra, khống chế, bắt gọn Bùi Văn Mãng cùng đối tượng Nguyễn Đăng Quang. Tang vật thu giữ tại hiện trường 3 túi ni-lông, bên trong chứa 2kg ma túy dạng đá và 1kg ketamine; 2 điện thoại di động và tạm giữ 1 ô tô.

Tại trụ sở Công an huyện, đối tượng Bùi Văn Mãng khai nhận thuê Nguyễn Đăng Quang chở đi Quế Phong để lấy ma túy. Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện đang tiếp tục xác minh, đấu tranh mở rộng chuyên án.

Thượng tá Cao Thanh Hải – Trưởng Công an huyện Quế Phong khẳng định: “Thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Công an huyện Quế Phong đang tổ chức đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Cho đến thời điểm hiện nay, đơn vị đã liên tiếp khám phá, triệt xóa các đường dây tội phạm ma túy lớn”.

Với những kết quả đạt được trong năm 2020, Công an huyện Quế Phong có nhiều lượt tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện tặng Bằng khen, Giấy khen. Tổng kết phong trào thi đua, đơn vị có 10 đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 107 đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”.

