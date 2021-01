8 nam, 2 nữ rủ nhau làm liều trong cơ sở kinh doanh đang sửa chữa

Thứ Hai, ngày 11/01/2021 09:13 AM (GMT+7)

Nhóm 10 thanh niên gồm 8 nam và 2 nữ rủ nhau vào cơ sở kinh doanh đang trong giai đoạn sửa chữa sử dụng ma túy đã bị công an bắt quả tang.

Sáng 11-1, tin từ Công an quận Ba Đình (TP Hà Nội) cho biết vừa bắt giữ nhóm thanh niên tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Nhóm người tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy đều còn trẻ

Theo công an, khoảng 10 giờ 4-1, Công an phường Cống Vị phối hợp cùng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Ba Đình bất ngờ kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh tại số 6 ngõ 42 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình. Đây là cơ sở kinh doanh đang trong giai đoạn sửa chữa nhưng thường xuyên xuất hiện một số nhóm thanh niên tụ tập có biểu hiện nghi vấn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình kiểm tra phát hiện tại tầng 3, 4 của ngôi nhà có 10 thanh niên (8 nam, 2 nữ) có dấu hiệu phê ma túy. Tang vật thu giữ gồm 2,6 gam Ketamine. Test nhanh có 8 đối tượng dương tính với ma túy.

Nhiều thanh niên có biểu hiện phê ma túy

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình đã tạm giữ hình sự 9 người gồm: Đàm Văn Thanh (SN 1993; trú tại Đức Giang, Long Biên, Hà Nội), Tạ Đình Thắng (SN 1999; trú tại Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội), Đinh Tiến Sơn (SN 1992; trú tại Kim Liên, Đống Đa), Ngân Văn Yên (SN 1996; trú tại Thanh Tân, Như Thanh, Thanh Hóa), Nguyễn Văn Thanh (SN 1995; trú tại Ô Chợ Dừa, Đống Đa), Trần Mạnh Đức (SN 1993; trú tại Bà Triệu, TP Nam Định, Nam Định), Trịnh Văn Quyền (SN 1993; trú tại Nam Mỹ, Nam Trực, Nam Định), Tô Minh Quang (SN 2002; trú tại Minh Tiến, Đoan Hùng, Phú Thọ), Nghiêm Xuân Tài (SN 2002; trú tại Đại An, Thanh Ba, Phú Thọ) để điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện Công an quận Ba Đình đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/8-nam-2-nu-ru-nhau-lam-lieu-trong-co-so-kinh-doanh-dang-sua-chua-20...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/8-nam-2-nu-ru-nhau-lam-lieu-trong-co-so-kinh-doanh-dang-sua-chua-20210111081717813.htm