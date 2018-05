4 cô gái xinh đẹp “bay” cùng 4 thanh niên trong quán karaoke

Kiểm tra quán karaoke Luxury lúc gần nửa đêm, cảnh sát phát hiện 4 cô gái trẻ xinh đẹp và 4 nam thanh niên đang sử dụng ma túy tổng hợp.

Các đối tượng cùng tang vật công an thu giữ. (Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình)

Ngày 4/5, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Công an huyện Gia Viễn đang củng cố hồ sơ xử lý 8 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke ở xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, sau khi trinh sát theo dõi, khoảng 22 giờ ngày 3/5/2018, tổ công tác Công an huyện Gia Viễn bất ngờ ập vào quán Karaoke Luxury (thuộc xã Gia Thanh) kiểm tra, bắt quả tang 4 cô gái có tuổi đời từ 19 đến 23 đang cùng Vũ Đức Thắng (SN 1994, ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) và 3 nam thanh niên khác đang sử dụng am túy tổng hợp là thuốc lắc và ketamin.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác Công an huyện Gia Viễn thu giữ 1 gói ketamin, một số vật dụng liên quan đến sử dụng ma túy tổng hợp, 18 triệu đồng và 8 điện thoại.

Theo lời khai của Thắng, khoảng 19 giờ tối 3/5, sau khi ăn nhậu xong, Thắng gọi điện mua ma túy tổng hợp và rủ cả nhóm vào quán karaoke để sử dụng ma túy. Trong quá trình đang sử dụng thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.