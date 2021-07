35 nam nữ tụ tập trong nhà nghỉ, bất chấp giãn cách theo Chỉ thị 16

Thứ Sáu, ngày 09/07/2021 11:18 AM (GMT+7)

Là một trong nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ nhưng khi lực lượng chức năng ập vào một nhà nghỉ đã phát hiện 35 nam nữ đang tụ tập, có cả ma túy.

Khoảng 2h sáng 9-7, lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an TP Quảng Ngãi tiến hành kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16 của Chính phủ tại nhà nghỉ Phúc Thiện 1 (địa chỉ 263, đường Hai Bà Trưng, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi).

Nhiều nam, nữ tụ tập trong nhà nghỉ khi đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Ảnh: T.S

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an TP Quảng Ngãi phát hiện có một nhóm nam, nữ thanh niên đang tụ tập trong nhà nghỉ Phúc Thiện 1 do Võ Minh Ngọc làm chủ. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra, thực hiện nhiệm vụ, chủ nhà nghỉ không hợp tác, khóa trái cửa bên trong.

Trước tình hính đó, lực lượng Cảnh sát cơ động đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phá cửa tiến vào bên trong nhà nghỉ, phát hiện 35 nam, nữ thanh niên đang tụ tập tại 4 phòng của nhà nghỉ. Quá trình kiểm tra, lực lượng công an còn phát hiện nhiều gói ma túy, loa công suất lớn dùng để mở nhạc kích thích tạo hưng phấn cho nhóm nam, nữ được cất giấu bên trong nhà nghỉ.

Nhà nghỉ Phúc Thiện 1 - nơi phát hiện sự việc. Ảnh: T.S

Hiện Công an TP Quảng Ngãi đã đưa tất cả nam, nữ thanh niên trong nhà nghỉ Phúc Thiện 1 về trụ sở, test nhanh ma túy và dịch Covid-19. Đồng thời sẽ xử lý nghiêm các trường hợp này và chủ nhà nghỉ theo quy định của pháp luật, đặc biệt là bất chấp các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/35-nam-nu-tu-tap-trong-nha-nghi-bat-chap-gian-cach-theo-chi-thi-16-20...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/35-nam-nu-tu-tap-trong-nha-nghi-bat-chap-gian-cach-theo-chi-thi-16-20210709100152672.htm