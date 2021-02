33 người đến từ nhiều tỉnh thành đánh bạc bằng đá gà trong trang trại bỏ hoang

Thứ Sáu, ngày 19/02/2021 08:44 AM (GMT+7)

Trong lúc tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà, 33 người đến từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đã bị lực lượng công an bắt quả tang.

Ngày 18-2, Công an huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị đang tạm giữ hàng chục người để điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc bằng hình thức đá gà tại xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành.

Những người tham gia đá gà ăn tiền bị bắt giữ - Ảnh: Báo Công an Nghệ An

Trước đó, vào sáng 15-2 (mùng 4 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021), qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Yên Thành phát hiện tại trang trại nuôi bò bỏ hoang của Trần Hữu Nghĩa (SN 1983, trú tại xóm Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đang có một nhóm người tụ tập đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền.

Lực lượng công an sau đó đã bao vây, bắt quả tang 33 người đang say sưa cá cược chọi gà ăn tiền. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 170 triệu đồng, 8 con gà chọi, 8 ôtô cùng nhiều tang vật liên quan.

Trong số người bị bắt quả tang có hơn 20 người ở các địa phương thuộc Nghệ An, số còn lại đến từ tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh.

Được biết, qua quá trình điều tra, hiện cơ quan Công an huyện Yên Thành đã tiến hành tạm giữ hình sự 13 đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/33-nguoi-den-tu-nhieu-tinh-thanh-danh-bac-bang-da-ga-trong-trang-tr...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/33-nguoi-den-tu-nhieu-tinh-thanh-danh-bac-bang-da-ga-trong-trang-trai-bo-hoang-20210218174152563.htm