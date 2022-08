30 thanh thiếu niên mang hung khí "nóng" giải quyết mâu thuẫn giao thông

Từ mâu thuẫn giao thông, khoảng 30 thanh thiếu niên hẹn nhau giải quyết bằng hung khí “nóng”.

Các đối tượng hung hãn mang hung khí giải quyết mâu thuẫn

Ngày 20/8, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã tạm giữ 19 đối tượng thanh thiếu niên để điều tra làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, ngày 17/8, Nguyễn Hữu Phát (20 tuổi, HKTT phường Hòa Lợi, TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương) điều khiển xe mô tô (độ) phân khối lớn, nẹt pô lưu thông trên đường thì xảy ra mâu thuẫn cãi nhau với Lê Trí Nhân (18 tuổi, HKTT phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Do có quen biết nhau trước đó qua mạng xã hội nên Phát và Nhân nhắn tin thách thức, hẹn rủ thêm người chuẩn bị hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Đối tượng Lê Trí Nhân rủ thêm nhóm 18 đối tượng khác mang theo hung khí là dao tự chế, mã tấu, kiếm nhật, rựa... đi tìm chém nhóm của Nguyễn Hữu Phát. Khi đến điểm hẹn thì nhóm của Nhân không thấy nhóm của Phát nên cả nhóm tiếp tục tập trung đi thành đoàn đông đi đến đoạn đường Bùi Quốc Khánh giao với đường 30/4 (thuộc phường Chánh Nghĩa) thì gặp nhóm của Nguyễn Hữu Phát nên nhóm của Nhân rượt đuổi dùng hung khí chém Phát nhiều nhát gây thương tích, đứt 2 ngón tay…

Sau khi gây án, nhóm của Nhân nhanh chóng điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Phát bị thương tích nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Đại diện đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Dầu Một cho biết, đây là nhóm thanh thiếu niên không có nghề nghiệp, chơi bời, lêu lổng. Hành vi của các đối tượng rất manh động, nguy hiểm. Quá trình truy xét đến 20 giờ ngày 19/8, lực lượng CSHS Công an Tp Thủ Dầu Một phối hợp với Công an phường Chánh Nghĩa đã đưa 19 đối tượng về trụ sở làm việc.

Làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi tụ tập dùng hung khí chém gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

