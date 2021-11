3 người dính tội vì khóa cửa nhốt 4 công an

Thứ Ba, ngày 16/11/2021 08:32 AM (GMT+7)

Công an vào nhà tìm nghi can đánh bạc nhưng không thấy, bị vợ chồng chủ nhà khóa cổng nhốt lại vì cho rằng xâm phạm chỗ ở.

TAND huyện Tân Biên (Tây Ninh) vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo Huỳnh Văn Phon, Trần Thị Đẹp (vợ Phon) và Huỳnh Văn Thia Huy (em họ Phon) về tội bắt giữ người trái pháp luật. Bị hại gồm một cán bộ Công an huyện Tân Biên và ba cán bộ Công an xã Tân Bình, huyện Tân Biên.

Tìm nghi can, bốn công an bị nhốt

Theo cáo trạng, ngày 3-9-2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên có kế hoạch triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số đề liên quan đến con gái bị cáo Phon là Huỳnh Thúy Dương.

17 giờ cùng ngày, Công an huyện Tân Biên phân công ba cán bộ phối hợp với Công an xã Tân Bình kiểm tra, phát hiện một đối tượng có hành vi bán số đề tại nhà sát vách nhà Phon.

Các bị cáo trao đổi với luật sư (đứng) tại tòa. Ảnh: YC

Tổ công tác sang nhà Phon mời Dương về công an huyện làm việc do có liên quan đến vụ mua bán số đề vừa bị phát hiện. Lúc này, nhà Phon đang mở cổng rào và cửa trước, Phon đang lượm nho phơi ở lề đường cách nhà 5 m.

Anh Thắng mời Phon vào nhà để tổ công tác làm nhiệm vụ. Phon vào nhà, cùng tổ công tác đi từ phòng khách xuống tới bếp không phát hiện gì và cũng không có Dương ở nhà nên quay ra.

Phon chửi tổ công tác vì cho rằng tự ý vào nhà mình mà không có lệnh khám xét. Công an đã giải thích cho Phon biết là tổ công tác đang làm nhiệm vụ. Lát sau, Dương và mẹ về tới nhà, nghe Phon kể lại sự việc thì quay ra chửi tổ công tác. Phon kêu vợ khóa cổng lại.

Khi tổ công tác đẩy cửa cổng đi ra ngoài thì bị cáo Huy kéo cửa giữ lại không cho ra. Vợ Phon sang nhà bên cạnh lấy ổ khóa về khóa cửa cổng giữ bốn người gồm các anh Phan Thành Long (Trưởng Công an xã Tân Bình), Dương Minh Nhựt (cán bộ công an xã), Trần Văn Thắng (công an viên xã) và Trịnh Viết Thành (cán bộ công an huyện). Bí thư và chủ tịch UBND xã Tân Bình đến yêu cầu gia đình Phon mở cửa nhưng gia đình Phon vẫn không chấp hành. Đến khoảng 18 giờ 30, Công an huyện Tân Biên cùng VKSND huyện và đại diện chính quyền địa phương đến thì vợ Phon mới mở cửa.

Tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Kết luận giám định ngày 6-12-2020 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh kết luận: Không có dữ liệu trong đầu ghi ký hiệu A (camera an ninh nhà Phon - PV) từ 16 giờ đến 21 giờ ngày 3-9-2020.

Theo VKS, Phon, Đẹp và Huy có hành vi giữ người trái pháp luật đối với những người đang thi hành công vụ. Vụ án mang tính chất đồng phạm giản đơn. Cả ba bị truy tố theo khoản 2 Điều 157 BLHS với hai tình tiết đối với người đang thi hành công vụ và đối với hai người trở lên. Hiện các bị cáo đều được tại ngoại.

Tại cơ quan điều tra và tại tòa, cả ba bị cáo đều không thừa nhận hành vi phạm tội.

Luật sư bào chữa cho các bị cáo đề nghị tòa tuyên các bị cáo không phạm tội, đình chỉ truy tố, đình chỉ giải quyết vụ án vì thiếu căn cứ pháp lý vững chắc để chứng minh tội phạm và người phạm tội; có dấu hiệu hình sự hóa để né tránh hành vi xâm phạm gia cư bất hợp pháp...

Đại diện VKS đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Phon từ 30 đến 36 tháng tù, Đẹp và Huy mỗi bị cáo từ 24 đến 30 tháng tù.

HĐXX cho rằng trong quá trình điều tra, khởi tố, truy tố hồ sơ vụ án có vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng, xâm hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của những người bị buộc tội và những người tham gia tố tụng khác.

Cụ thể là việc không tống đạt kết luận giám định ngày 6-12-2020 (camera an ninh nhà Phon - PV) cho người bị buộc tội và những người tham gia tố tụng khác. Một số nội dung, chứng cứ dùng để chứng minh tội phạm trong hồ sơ vụ án còn nhiều mâu thuẫn, nhiều vấn đề chưa được làm rõ... Từ đó, tòa quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật 1. Người nào bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 153 và Điều 377 của bộ luật này thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ hai đến bảy năm: a) Có tổ chức; b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; c) Đối với người đang thi hành công vụ; d) Phạm tội hai lần trở lên; đ) Đối với hai người trở lên… (Trích Điều 157 BLHS 2015)

Nguồn: https://plo.vn/phap-luat/3-nguoi-dinh-toi-vi-khoa-cua-nhot-4-cong-an-1028109.htmlNguồn: https://plo.vn/phap-luat/3-nguoi-dinh-toi-vi-khoa-cua-nhot-4-cong-an-1028109.html