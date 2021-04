3 nam thanh niên 10X lập mưu tống tiền người đồng tính nam như thế nào?

Thứ Năm, ngày 15/04/2021 19:00 PM (GMT+7)

Biết được một số người đồng tính nam có nhu cầu muốn tìm người nam giới để quan hệ tình dục đồng tính nên nhóm Nguyễn Phương Hướng, Lã Bá Cao, Vũ Minh Thế cùng sinh năm 2002, cùng trú tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định nảy ý định cưỡng đoạt tài sản những người này.

Như An ninh Thủ đô đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với nhóm Nguyễn Phương Hướng, Lã Bá Cao, Vũ Minh Thế để điều tra làm rõ về tội cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, tiếp nhận đơn trình báo của anh Đỗ Đình Quân về việc bị một nam thanh niên rủ quan hệ đồng tính sau đó đòi số tiền 5 triệu đồng. Do anh Quân không có tiền nên nhóm này đã khống chế, đe dọa, bắt anh Quân phải cầm cố chiếc Honda Vision đang đi với giá 5 triệu đồng thì mới cho về.

Sau khi rà soát, các trinh sát Đội Điều tra tổng hợp CAQ Nam Từ Liêm đã xác định ổ nhóm đối tượng là Nguyễn Phương Hướng, Lã Bá Cao, Vũ Minh Thế cùng sinh năm 2002, cùng trú tại tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Lã Bá Cao tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của những người này vì biết họ ngại việc bản thân là người đồng tính nên không trình báo cơ quan công an. Do đó, Hướng đã rủ Cao và Thế là những người ở trọ cùng mình, lên kế hoạch để chiếm đoạt tài sản của những người đồng giới. Hướng bàn bạc và phân công cụ thể cho Cao là người vào ứng dụng Blue (ứng dụng dành cho người đồng tính), mục đích để tìm người đồng tính, gạ gẫm đưa về phòng để quan hệ tình dục.

Sau khi quan hệ tình dục xong sẽ yêu cầu họ phải trả số tiền 5 triệu đồng. Nếu bị hại không trả thì Hướng và Thế sẽ đe dọa để bắt họ phải trả tiền. Cả ba thỏa thuận sẽ chia nhau tiền cưỡng đoạt được.

Theo đúng kế hoạch, Cao sử dụng ứng dụng Blue và tìm được anh Đỗ Đình Quân đến phòng trọ tại đường Đình Thôn để quan hệ tình dục đồng tính. Để lấy lòng tin của anh Quân, Hướng, Thế xuống dưới chờ ở bên ngoài. Sau phút vui vẻ, anh Quân mới phát hiện mình rơi vào tổ quỷ, bị đòi số tiền 5 triệu đồng trong sự khống chế của Hướng và Thế.

Đối tượng Vũ Minh Thế

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, bằng thủ đoạn trên các đối tượng đã thực hiện 3 vụ cưỡng đoạt tài sản của 3 người khác... Cụ thể, vào khoảng trước Tết Nguyên đán 2021, nhóm Hướng chiếm đoạt của một người số tiền 500.000đ.

Trong tháng 2-2021 chiếm đoạt tiền của hai người, một người số tiền 1 triệu đồng và một người số tiền 5 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện các đối tượng không nhớ nhân thân những người bị chiếm đoạt và chưa nhớ cụ thể ngày xảy ra vụ việc.

Riêng vụ việc chiếm đoạt được 1 triệu đồng thì chỉ có Hướng và Cao tham gia, mỗi người chia nhau 500.000 đồng. Vụ việc chiếm đoạt được 500.000 đồng thì cả ba tiêu xài cùng nhau hết, không chia nhau. Vụ việc chiếm đoạt được 5 triệu đồng còn lại thì Hướng và Cao mỗi người được 2 triệu đồng, còn Thế được hưởng số tiền 1 triệu đồng.

Cơ quan điều tra đã thu giữ 1 “Giấy cầm xe” do đối tượng Nguyễn Phương Hướng giao nộp. Tiến hành trưng cầu định giá tài sản, xác định chiếc xe máy Honda Vision màu đen của anh Đỗ Đình là mua mới ngày 21-3, chưa đăng ký biển kiểm soát có giá 30 triệu đồng.

Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm thông báo ai là bị hại của 3 vụ việc do nhóm đối tượng trên thực hiện, liên hệ Đội Điều tra tổng hợp CAQ Nam Từ Liêm để trình báo.

Nguồn: https://anninhthudo.vn/3-nam-thanh-nien-10x-lap-muu-tong-tien-nguoi-dong-tinh-nam-nhu-the-nao-po...Nguồn: https://anninhthudo.vn/3-nam-thanh-nien-10x-lap-muu-tong-tien-nguoi-dong-tinh-nam-nhu-the-nao-post463610.antd