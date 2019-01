3 "chân dài" chiều quý ông trong nhà trọ bình dân

Thứ Hai, ngày 07/01/2019 09:46 AM (GMT+7)

Kiểm tra nhà trọ bình dân tại ấp Mỹ Phú, lực lượng chức năng phát hiện có 6 người, gồm 3 nam và 3 nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm.

Tối 5-1, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long kiểm tra, bắt quả tang 3 cặp nam, nữ có hành vi mua, bán dâm.

Vào thời gian trên, lực lượng Công an kiểm tra nhà trọ An Bình tại ấp Mỹ Phú (xã Tân Hội, TP Vĩnh Long) do ông Nguyễn Văn Sanh (68 tuổi), là đại diện chủ cơ sở kinh doanh.

Nhà trọ nơi bắt quả tang 3 cặp nam, nữ có hành vi mua, bán dâm.

Tại đây, lực lượng phát hiện có 6 người, gồm 3 nam và 3 nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm. 3 người bán dâm khai nhận là tiếp viên của quán cà phê gần đó. Khách đến quán uống nước sẽ gạ bán dâm, thỏa thuận với giá mỗi lần là 250.000 đồng.

Lực lượng Công an đã lập biên bản vi phạm đối với các đối tượng mua bán dâm và cơ sở nhà trọ An Bình về việc không thực hiện các quy định về quản lý an ninh trật tự, không thông báo lưu trú với cơ quan Công an theo quy định.