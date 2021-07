17 nam nữ thanh niên tụ tập "bay lắc" trong khu đô thị Ecopark

Thứ Ba, ngày 13/07/2021 16:45 PM (GMT+7)

Ngày 13-7, Công an huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa phát hiện 17 nam nữ thanh niên tụ tập ‘bay lắc” trong khu đô thị Ecopark.

Các nam nữ tụ tập sử dụng ma túy

Trước đó, khoảng 2h15 ngày 11-7, tổ công tác của Công an huyện Văn Giang phối hợp với Công an xã Cửu Cao kiểm tra phòng 2212B, Tòa Part 1, Khu đô thị Ecopark thuộc địa phận xã Cửu Cao, huyện Văn Giang. Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang 17 thanh niên nam, nữ có độ tuổi từ 19 đến 34 tuổi, đang tụ tập “bay lắc” và sử dụng trái phép chất ma túy.

Các tang vật bị thu giữ

Số ma túy thu được tại hiện trường

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 3,925g Ketamin; 2,435g MDMA; 1 đĩa sứ trắng; 1 thẻ nhựa cứng màu cam; 1 tờ tiền polime được cuộn thành ống hút và một số vật chứng liên quan.

Qua đấu tranh, Nguyễn Văn Thái (SN 1987, ở thôn Đồng Chung, xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm), là một trong số 17 đối tượng bị bắt giữ đã khai nhận số ma túy trên do Thái mua về để bản thân và bạn bè cùng sử dụng.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc theo quy định.

Nguồn: https://anninhthudo.vn/17-nam-nu-thanh-nien-tu-tap-bay-lac-trong-khu-do-thi-ecopark-post472959.a...Nguồn: https://anninhthudo.vn/17-nam-nu-thanh-nien-tu-tap-bay-lac-trong-khu-do-thi-ecopark-post472959.antd