1 vụ đánh nhau, ra 2 vụ án; vụ này tỉnh xử, vụ kia huyện làm

Ngày 5-7, nguồn tin PLO xác nhận TAND huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, vừa quyết định trả hồ sơ vụ án cố ý gây thương tích cho VKSND huyện Ninh Sơn để điều tra bổ sung. Lý do là việc khởi tố, điều tra, truy tố vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng.

Hai bị cáo trong vụ án này là ông Nguyễn Công Thịnh (52 tuổi) và con trai Nguyễn Công Nhật Cường (34 tuổi, cùng ngụ xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn).

1 vụ đánh nhau, 2 cáo trạng mâu thuẫn

Theo hồ sơ, khoảng 13 giờ 30 ngày 27-10-2020, ông Nguyễn Công Thịnh chở vợ bằng xe máy đến khu vực gần chùa Quảng Sơn thì va chạm với bà Nguyễn Thị Thúy Vân (42 tuổi, ngụ xã Quảng Sơn). Hai bên xảy ra cãi vã.

Ông Nguyễn Công Thịnh trình bày lại vụ việc. Ảnh: H.H

Sau đó, vợ chồng ông Thịnh đi về nhà. Tuy nhiên, bà Vân gọi điện cho chồng là Vũ Văn Tân cùng đến nhà của ông Thịnh.

Tại đây, hai bên tiếp tục cãi nhau. Ông Thịnh từ trong nhà đi ra túm cổ áo ông Tân nhưng được vợ can ngăn. Thấy vậy, bà Vân gọi điện thoại cho em trai là Nguyễn Quỳnh Lâm chạy đến nhà ông Thịnh.

Lúc này, Cường đang ở nhà hàng xóm nghe cãi nhau thì về ngồi trước nhà. Lâm chạy xe máy mang theo một cây rựa đến nhà ông Thịnh. Hai bên xảy ra xô xát.

Ông Tân dùng rựa chém trúng vùng đầu Cường gây thương tích 53%. Ông Thịnh dùng dao gây thương tích đối với Lâm 32%, bà Vân 3%.

Công an huyện Ninh Sơn khởi tố bị can đối với ông Thịnh về hành vi cố ý gây thương tích. Công an tỉnh Ninh Thuận tiếp nhận hồ sơ, khởi tố ông Tân về hành vi giết người trong trường hợp bị kích động mạnh.

TAND tỉnh Ninh Thuận tuyên phạt ông Tân một năm tù về tội giết người trong trại thái kích động mạnh. Tòa nhận định ông Tân phạm tội khi thấy Cường ngồi đè lên người Lâm, dùng dao đâm nhiều nhát vào người Lâm, bà Vân gây thương tích. Do đó, ông Tân đã nhặt cây rựa chém trúng đầu Cường.

Tuy nhiên, cáo trạng ban hành ngày 1-11-2022 của VKSND huyện Ninh Sơn lại xác định Cường thấy Lâm chạy xe máy mang theo cây rựa đến trước nhà đã chạy đến ôm, đẩy Lâm ngã ra đường. Sau đó, cây rựa bị văng ra đường và Cường ngồi đè lên ngực Lâm.

Cùng lúc, ông Thịnh cầm một con dao chạy đến đâm nhiều nhát trúng tay, chân, bụng, lưng của Lâm. Vân chạy đến kéo ông Thịnh ra cũng bị ông Thịnh dùng dao đâm trúng chân.

Xử sơ thẩm, TAND huyện Ninh Sơn tuyên phạt bị cáo Thịnh 30 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Ông Thịnh kháng cáo.

Xử phúc thẩm, TAND tỉnh Ninh Thuận nhận định lời khai của bị cáo Thịnh không phù hợp với các bị hại.

Theo TAND tỉnh Ninh Thuận, cùng một vụ việc được tách ra xử lý ở hai cấp khác nhau nhưng cáo trạng của VKSND huyện Ninh Sơn và cáo trạng của VKSND tỉnh Ninh Thuận có sự mâu thuẫn trong xác định hành vi của Cường.

Do đó, tòa phúc thẩm quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ cho VKSND huyện Ninh Sơn điều tra lại.

Hồ sơ bệnh nhân bị chỉnh sửa

Sau khi điều tra lại, VKSND huyện Ninh Sơn truy tố thêm Nguyễn Công Nhật Cường tội cố ý gây thương tích, theo cáo trạng ban hành ngày 7-12-2023.

Công an dựng lại hiện trường vụ án vào năm 2023. Ảnh: NVCC

VKSND huyện Ninh Sơn cho rằng đây là vụ án đồng phạm mang tính đơn giản; các bị can đều có vai trò người thực hành. VKSND huyện Ninh Sơn xác định khi Lâm mang rựa đến nhà ông Thịnh thì bị xô ngã. Lúc này, cả ông Thịnh và Cường mỗi người cầm một dao đè lên người và đâm Lâm nhiều nhát gây thương tích 32%.

Xử sở thẩm lần hai, TAND huyện Ninh Sơn nhận thấy việc khởi tố, điều tra, truy tố đã vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng.

Theo TAND huyện Ninh Sơn, hồ sơ bệnh án bị chỉnh sửa họ tên bệnh nhân, tuổi, năm sinh, giới tính, số vào viện... Giám định viên chỉ định khám chuyên khoa nhưng không đề nghị cơ quan trưng cầu đưa đi khám và lấy kết quả giao cho cơ quan khám định mà để bệnh nhân đi khám thường quy.

Tòa cũng cho rằng chưa làm rõ hồ sơ bệnh án có đúng của Nguyễn Quỳnh Lâm hay không. Đồng thời, vết thương theo bà Vân chụp Xquang có phải do ông Thịnh gây ra hay không.

Tòa cũng cho rằng thiếu chứng cứ để chứng minh việc mâu thuẫn trong lời khai của các bị hại về hiện trường vụ án so với biên bản vụ việc do Công an xã Quảng Sơn lập.

Từ đó, TAND huyện Ninh Sơn trả hồ sơ cho VKS cùng cấp để điều tra bổ sung, thu thập hồ sơ bệnh án, làm rõ các thương tích của Nguyễn Quỳnh Lâm; làm rõ các lý do chỉnh sửa hồ sơ bệnh án, mâu thuẫn các vết thương tại các giấy chứng thương.

Tòa cũng yêu cầu làm rõ vết thương của bà Vân; đồng thời giám định lại theo đúng quy định của pháp luật, cũng như thu thập bản chính bản ảnh hiện trường vụ việc và xác minh dấu vết tại hiện trường nơi xảy ra vụ án, lời khai nhân chứng…

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]