1 phụ nữ đơn thân tố bị bạn trai đánh đập dã man

“Anh không say rượu thì anh sẽ không hành động như vậy” PLO xin trích lại một phần cuộc nói chuyện được cho là của ông Lê Trọng N với người thân chị V sáng 23-8. "Lúc đó anh say và không kìm chế được bản thân. Anh xin em, anh còn con cái gia đình. Anh thật sự anh rất hối hận. Anh không say rượu thì anh sẽ không hành động như vậy. Bây giờ anh biết thật sự là khó chấp nhận. Anh cầu xin em, anh sẽ chịu trách nhiệm về những vấn đề anh sai sót. Anh sẽ đền bù tất cả cho V liên quan đến việc anh làm. Anh rất là có lỗi. Anh cũng không hiểu vì sao anh lại làm như thế, chắc là do lúc đó anh quá chi là nóng giận. Sau đó anh cũng đưa V, anh chăm sóc cho V xong thì anh mới về. Anh còn để điện thoại ở đây có gì gọi anh sẽ đến. Anh bôi dầu, bôi cao cho V. Anh bảo L (con gái chị V-PV) đi mua thuốc. Anh bảo L, anh phải đi làm một chút, sau đó anh ngồi đắp khăn lên cho V. Xong cơ quan gọi chú phải ra cơ quan một chút, có vấn gì cháu phải gọi ngay cho chú để còn biết"...