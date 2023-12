1 phụ nữ bất ngờ bị đạn găm trúng ngực

Ngày 18-12, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, đã làm việc với thanh niên test thử súng hơi thể thao làm một phụ nữ ở chợ Tam Kỳ bị đạn lạc găm trúng ngực.

Mạnh test thử súng làm đạn lạc găm trúng ngực người phụ nữ. Ảnh: CA

Khoảng 8 giờ ngày 16-12, bà UTT (55 tuổi, ngụ xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đang ở chợ Tam Kỳ (phường Phước Hoà, TP Tam Kỳ) bất ngờ bị đạn lạc găm trúng ngực.

Phát hiện vụ việc, những người xung quanh nhanh chóng đưa bà T đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam, đồng thời trình báo công an.

Nhận tin, Công an TP Tam Kỳ cử lượng lượng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Phước Hoà, phường An Phú tiến hành truy xét nhanh.

Công an thu giữ hai khẩu súng và gần 600 viên đạn chì. Ảnh: CA

Qua đó, công an phát hiện đối tượng nghi vấn là Nguyễn Văn Mạnh (34 tuổi, ngụ phường Phú Ân, phường An Phú, TP Tam Kỳ).

Làm việc với công an, Mạnh khai nhận, thời điểm trên đã bắn thử súng hơi thể thao tại nhà – cách chợ Tam Kỳ khoảng 600m.

Công an tiến hành thu giữ hai khẩu súng thể thao và gần 600 viên đạn chì các loại.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an phường Phước Hoà xử lý theo quy định.

