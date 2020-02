1 công an ở Bình Phước bị đâm tử vong

Tranh cãi về việc bật đèn pha, Phong đã rút dao giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 15-2, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ, lấy lời khai Lê Tấn Mã Hồng Phong (20 tuổi, ngụ tại Đăk Lăk) để làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Phong khai nhận hành vi phạm tội. Ảnh: KD

Theo thông tin ban đầu, khuya ngày 14-2 Phong đi nhậu, đánh bida cùng một người bạn, đến rạng sáng 15-2 thì về.

Khi đến đoạn đường Chợ Cầu 2, thuộc xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, Bình Phước thì gặp anh N.B (22 tuổi) cùng bạn gái và một người bạn đang dựng xe máy bên lề đường, xe máy vẫn bật đèn pha.

Phong tưởng nhóm của B. muốn gây sự với mình nên vòng xe lại. Hai bên xảy ra cự cãi rồi lao vào hỗn chiến. Trong lúc giằng co, Phong dùng dao mang theo đâm một nhát vào vùng cổ B. khiến nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện.

Sau khi gây án, Phong đã đến cơ quan công an đầu thú. Được biết, nạn nhân là công an nghĩa vụ thuộc công an tỉnh Bình Phước.

Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/1-cong-an-o-binh-phuoc-bi-dam-tu-vong-889930.html