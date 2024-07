1 cán bộ Thanh tra Sở nông nghiệp tỉnh Kiên Giang bị bắt vì nhận hối lộ

Ngày 13-7, Công an tỉnh Kiên Giang cho hay liên quan đến vụ án "làm luật" trên vùng biển từ An Minh đến Kiên Lương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Minh vừa ra quyết định khởi tố bổ sung tội đưa hối lộ đối với bị can Phạm Minh Quyết.

Hồi cuối tháng 5-2024, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Quyết để điều tra tội gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện An Biên (tỉnh Kiên Giang) tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can Trần Thanh Liêm để điều tra tội nhận hối lộ. Ảnh: VĂN VŨ

Ngoài ra, cơ quan công an cũng đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Thanh Liêm (54 tuổi, cán bộ Thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang) để điều tra tội nhận hối lộ.

Công an cũng tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam hai bị can Nguyễn Tấn Dũng (58 tuổi) và bị can Nguyễn Thái Ngạn (38 tuổi, cùng ngụ tỉnh Kiên Giang) để điều tra tội môi giới hối lộ.

Thông tin ban đầu, Quyết đã nhờ Ngạn kết nối tạo mối quan hệ với Liêm để nhờ người này tác động lực lượng Kiểm Ngư giúp các tàu cào lụa có thể khai thác trái phép.

Sau khi được Liêm đồng ý giúp đỡ, Quyết trực tiếp huy động người cùng hợp tác, làm ăn chung gom tiền để Quyết đưa tiền cho Ngạn và Dũng, để hai bị can này đưa trực tiếp hoặc chuyển khoản cho Liêm.

Từ trái qua: Bị can Nguyễn Thái Ngạn và bị can Nguyễn Tấn Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội môi giới hối lộ. Ảnh: VĂN VŨ

Như PLO thông tin, ngày 28-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 21-2 tại ấp Kim Qui B, xã Vân Khánh, do Quyết và Phạm Văn Xia, Thái Quốc Tịnh, Huỳnh Trí Khanh, Đinh Văn Lành, Đặng Văn Thắm, Lê Văn Tâm thực hiện.

Kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 7-2023 đến nay, Quyết cùng đồng phạm đã cấu kết, tự ý bao chiếm mặt nước biển trên vùng khai thác tự do ven biển từ An Minh đến Kiên Lương.

Khi người dân đến đánh bắt, thu mua hải sản trên vùng khai thác nói trên, Quyết chỉ đạo đàn em đánh đuổi không cho đánh bắt, thu mua hoặc cho đánh bắt nhưng phải bán cho chúng với giá thấp. Nếu người dân không đồng ý các đối tượng này đe dọa, thậm chí dùng hung khí rượt đuổi, ném đá, vỏ chai bia và gây thương tích, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn.

Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam các bị can để điều tra tội gây rối trật tự công cộng.

