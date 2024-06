Món ăn 'mê tín' đem lại may mắn cho đội tuyển Đức

Đội tuyển Quốc gia Đức kết thúc vòng bảng với vị trí nhất bảng.

Chuyện mê tín trong bóng đá không phải vấn đề xa lạ. Để cầu may trước các trận đấu, nhiều cầu thủ có những "nghi thức" đặc biệt để tự trấn an tinh thần của bản thân như chọn màu tất, cách buộc dây giày, chọn thời điểm đi vệ sinh, kiêng làm "chuyện ấy" hay bước ra sân bằng chân nào. Đội tuyển Đức thời gian gần đây thường lựa chọn một món ăn được cho là đã mang lại may mắn cho họ suốt nhiều trận bóng vừa qua.

Theo tờ Mozzart Sport, mọi chuyện bắt đầu vào tháng Ba, các cầu thủ Đức chơi một trận giao hữu với đội Pháp. Bếp trưởng của đội tuyển đã chuẩn bị món thịt bê với xốt kem nấm, cá mặt quỷ, rau bina và xốt bơ nhạt. Các cầu thủ ra sân và chiến thắng với tỷ số 2-0 nhờ các bàn thắng của Florian Wirtz (chỉ sau 8 giây) và Kai Havertz. Từ đó, đây trở thành "món ăn tâm linh" thường xuyên được phục vụ trước các trận đấu của Die Mannschaft (tên gọi khác của đội tuyển Đức).

Món thịt bê xốt kem nấm. Ảnh minh họa

Món ăn này được phục vụ trong trận đấu với Hà Lan (thắng với tỷ số 2-1), Ukraine (hòa 0-0), Hy Lạp (thắng 2-1). Vào ngày khai mạc Euro 2024 trên sân nhà, đội tuyển Đức cũng giành chiến thắng trước tuyển Scotland với tỷ số 5-1, tiếp sau là trận thắng Hungary ở vòng 2 Euro 2024. Đội tuyển quốc gia Đức không muốn phá vỡ chuỗi bất bại của họ theo bất kỳ cách nào, do đó thực đơn luôn phục vụ món cá mặt quỷ và thịt bê. Ngoài hai món này, vào bữa tối trước trận đấu, các cầu thủ Đức cũng ăn món bánh táo vụn với xốt vani.

Thịt bê là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, dồi dào các axit amin thiết yếu cho cơ thể. Protein trong thịt bê dễ tiêu hóa và hấp thu hơn so với loại protein khác. Thịt bê chứa nhiều vitamin B12, B6, niacin, riboflavin và vitamin B5, tốt cho việc hình thành tế bào máu đỏ, duy trì hệ thần kinh khỏe mạnh, hỗ trợ chức năng miễn dịch và chuyển hóa protein. Đây còn là nguồn cung cấp dồi dào sắt, kẽm, selen, phốt pho và kali, giúp khỏe xương, điều chỉnh huyết áp, chức năng tim. Đặc biệt, món ăn này chứa nhiều creatine, một hợp chất giúp tăng cường sức mạnh và sức bền cơ bắp, tốt cho các cầu thủ.

Cá mặt quỷ cũng có tác dụng tương tự. Loại cá này còn gọi là cá ma, cá hố, cá hố mặt quỷ, có ngoại hình dữ tợn với những chiếc gai nhọn trên đầu nhưng thịt lại thơm ngon và giàu dinh dưỡng. Cá mặt quỷ là nguồn cung cấp protein dồi dào, chất lượng cao, dễ tiêu hóa và hấp thu, giúp xây dựng và duy trì cơ bắp, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và cung cấp năng lượng cho cơ thể cầu thủ trước mỗi trận đấu.

Món cá mặt quỷ và rau bina. Ảnh minh họa

Huấn luyện viên Julian Nagelsmann đưa các học trò trở thành đội tuyển đầu tiên có vé vào vòng sau tại Euro 2024 với vị trí đầu bảng. Năm nay, đại bản doanh của tuyển Đức đặt tại khu Home Ground của Adidas ở Herzogenaurach. Khu vực này được trang bị một sân thể thao thuộc sở hữu của công ty, nơi đội tuyển có thể chuẩn bị tốt trước các trận đấu.

Các cầu thủ ở trong 15 căn nhà gỗ có không gian cho tối đa 4 người mỗi căn. Ngoài ra, đại bản doanh còn có nhiều phòng họp, phòng ăn và hồ bơi, sân bóng chuyền và khu chèo thuyền. Trong vòng loại, Đức thi đấu ở các thành phố Munich, Stuttgart và Frankfurt, có thể di chuyển nhanh chóng từ Herzogenaurach. Sân bay Nuremberg cũng chỉ cách đó 20 phút.

Đại bản doanh của đội tuyển Đức tại Euro 2024.

