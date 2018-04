Thông tin mới nhất vụ cháy chung cư Carina và chuyện bồi thường

Thứ Tư, ngày 11/04/2018 13:40 PM (GMT+7)

Cháy chung cư 13 người chết Sự kiện:

Liên quan đến vụ cháy chung cư Carina, công ty bảo hiểm đã đề nghị Công an TP HCM xác định nguyên nhân vụ cháy để có cơ sở bồi thường.

Ngày 11-4, một nguồn tin xác nhận với Báo Người Lao Động, đại tá Nguyễn Minh Thông, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ký công văn trả lời Văn phòng đại diện chăm sóc khách hàng phía Nam- Tổng Công ty Bảo hiểm PVI.

Trước đó, Văn phòng đại diện chăm sóc khách hàng phía Nam - Tổng Công ty Bảo hiểm PVI đã có công văn đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP HCM xác định nguyên nhân cháy chung cư Carina để có cơ sở giải quyết bồi thường theo đúng quy định.

Chung cư Carina, nơi xảy ra vụ cháy khiến 13 người thiệt mạng

Phúc đáp, Công an TP HCM trả lời nguyên nhân cháy chung cư Carina cho đến thời điểm hiện tại được xác định là do sự cố kỹ thuật về điện trong xe gắn máy, không do lỗi cố ý của con người, không có yếu tố đốt, phá hoại.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng Giám đốc Công ty Hùng Thanh (đơn vị được cho là chủ đầu tư chung cư Carina) là ông Nguyễn Văn Tùng đã nhiều lần được Công an TP HCM triệu tập để lấy lời khai. Ông Nguyễn Văn Tùng được cho là đang lâm bệnh phải điều trị tại Bệnh viện Triều An.

Tổng Giám đốc Công ty Hùng Thanh đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Triều An

Liên quan đến vụ án, một số cư dân Carina cho rằng phía chủ đầu tư có vấn đề trong việc bồi thường ví dụ như chiếc xe SHi một người cho rằng mua 160 triệu đồng nhưng chỉ được thỏa thuận bồi thường 40 triệu đồng…Chính vì vậy, nhóm cư dân này đang làm thủ tục khiếu nại.

Trước đó, Công ty Hùng Thanh đã ký công văn gửi cư dân chung cư khẳng định đối với xe máy, ô tô, xe đạp bị cháy rụi, công ty sẽ mời chủ xe thỏa thuận việc đền bù và cam kết sẽ đền bù đúng giá trị. Đối với những xe bị hư hỏng phải sửa chữa thì công ty sẽ chi trả chi phí sửa chữa.

Trước đó, trả lời phóng viên Báo Người Lao Động, Công ty CP Đầu tư 577 cho biết Công ty 577 là cổ đông lớn là công ty mẹ của Công ty Hùng Thanh. Quan hệ được luật pháp công nhận là quan hệ "mẹ - con" cho nên trách nhiệm của Công ty 577 là hỗ trợ Công ty Hùng Thanh.

Hiện Công ty 577, Công ty Hùng Thanh cùng phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật để làm rõ vụ cháy. Cũng theo đại diện Công ty 577, sau khi vụ cháy xảy ra cổ phiếu công ty này liên tục rớt giá khiến vốn hóa bị "thổi bay" hơn 700 tỉ đồng.