Nạn nhân bị đâm, kéo lê hàng trăm mét gánh viện phí 5 triệu/ngày

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 23h đêm ngày 11/4, tại ngã sáu Ô Chợ Dừa đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Lái xe ô tô loại bán tải nhãn hiệu Madza mang BKS 29C – 817.27 do không làm chủ được tay lái đã đâm vào một nam thanh niên đi xe máy (mang BKS do Công an tỉnh Quảng Ninh cấp), sau đó nhấn ga bỏ chạy, kéo lê nạn nhân hàng trăm mét. Danh tính của nạn nhân sau đó được biết là anh Đỗ Mạnh Đạt (sinh năm 1976, trú tại số 9, ngách 12, ngõ Tô Tiền, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội).