Cô giáo bắt học sinh súc miệng bằng nước giặt giẻ lau lần đầu lên tiếng

Thứ Sáu, ngày 06/04/2018 12:56 PM (GMT+7)

“Hành động của mình với học sinh không phải vì kỳ thị hay ghét bỏ, mà chỉ đơn giản nghĩ là doạ cho trẻ ngoan hơn", cô Hương nói.

Cháu P.A đã bị cô giáo chủ nhiệm yêu cầu uống cốc nước được vắt từ giẻ lau bảng

Liên quan tới sự việc cô giáo bắt học sinh lớp 3 uống nước vắt từ giẻ lau bảng xảy ra tại Trường Tiểu học An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng, ngày 6/4, chia sẻ với PV, cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương đã lên tiếng về hành động của mình.

Nữ giáo viên cũng cho biết, sau khi sự việc diễn ra, cô đã đến gia đình em P.A. xin lỗi, giải thích.

"Sự việc là do mình lỡ, bởi vì kinh nghiệm chưa nhiều nên không xử lý kịp, dẫn đến tình huống như thế", cô giáo bắt học sinh súc miệng bằng nước giặt giẻ lau, nói.

Trước câu hỏi, nếu con cô, cháu cô bị giáo viên phạt như vậy, cô nghĩ sao, cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương cho biết: “Nếu con bị như thế, mình cũng không thể bình tĩnh được".

Cùng ngày, trao đổi với PV, ông Lê Văn Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương cho biết, với cương vị một lãnh đạo phụ trách ngành giáo dục của huyện, ông đã ngồi lại với lãnh đạo nhà trường và cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương để nghe tường trình.

“Nhìn cô giáo run bần bật, khóc xin lỗi tôi thấy thương lắm nhưng nhưng hành động này không thể chấp nhận được, làm xấu hình ảnh của người giáo viên và người dân địa phương. Dù còn non trẻ ít kinh nghiệm nhưng việc phạt học sinh bằng việc bắt học sinh uống nước giặt giẻ lau thì thật là khủng khiếp”, ông Cường nói.

Nội dung bản kiểm điểm của cô Hương

Cũng theo ông Cường, hiện tại sức khỏe, tinh thần của học sinh bị cô giáo bắt uống nước giẻ lau đã ổn định, cháu P.A không bị hoảng loạn tâm lý.

“Huyện đề nghị đưa bé đi giám định sức khỏe nhưng gia đình nói không cần thiết, vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sức khỏe cháu bé. Nếu gia đình có yêu cầu kiểm tra sức khỏe thì chúng tôi sẽ đưa cháu đi giám định bất cứ lúc nào”, ông Cường nói.

Trước đó, như đã đưa tin, gia đình cháu P.P.A (học sinh lớp 3A5, Trường Tiểu học An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) phản ánh việc cách đây khoảng 2 tuần, do nói chuyện trong lớp, cháu P.A đã bị cô giáo chủ nhiệm là cô Nguyễn Thị Minh Hương yêu cầu uống cốc nước được vắt từ giẻ lau bảng. Cháu đã thực hiện theo yêu cầu của cô. Cháu sợ nên không nói với ai.

Sự việc đang gây nên sự phẫn nộ bởi hành vi thiếu chuẩn mực đạo đức, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường giáo dục của cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương.

Bộ GD-ĐT cũng đã vào cuộc yêu cầu Sở GD-ĐT TP Hải Phòng có hình thức xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo nghiêm trọng này. Chiều 5/4, cô Hương đã bị đuổi việc.