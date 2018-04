Ông trùm "Người phán xử" bị lừa mất 50 triệu đồng trong 30 phút

Thứ Năm, ngày 12/04/2018 18:19 PM (GMT+7)

Từng vào vai ông trùm xã hội đen nhưng ở ngoài đời NSND Hoàng Dũng lại không đề phòng kẻ gian và nhanh chóng bị lừa số tiền lớn.

Dù bận rộn để chuẩn bị cho bộ phim Người phán xử ngoại truyện nhưng thời gian gần đây NSND Hoàng Dũng khá đau đầu khi liên tục vướng vào rắc rối từ bị lợi dụng hình ản hđể quảng cáo cho tới bị lừa đảo số tiền 50 triệu đồng.

Chia sẻ cụ thể về sự việc lần này nam diễn viên vẫn chưa hết bàng hoàng khi mọi việc diễn ra quá nhanh chỉ vỏn vẹn trong vòng 30 phút. Ông kể: "Vào 15h chiều 11.4, khi đang ở nhà tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi facetime từ một người anh em chơi khá thân ở bên Đức. Đây là một người tôi quen biết từ khi ở Việt Nam và đã gặp gỡ tại Đức nên rất tin tưởng và quý mến.

Không chỉ tôi mà nam diễn viên Việt Anh cũng biết người này bởi mỗi lần đoàn diễn viên sang Đức đều được anh ta giúp đỡ rất nhiệt tình, chu đáo. Chính vì vậy ngay khi nhận được cuộc gọi nhờ vay tiền tôi không hỏi han nhiều mà sẵn sang chuyển khoản ngay”, ông kể thêm.

Phương thức lừa đảo của đối tượng khá chuyên nghiệp khi ngay từ đầu tạo sự tin tưởng với NSND Hoàng Dũng bằng cách gọi điện thoại nhưng chỉ nói vài giây rồi tắt máy ngay rồi đưa lý do tín hiệu kém. Sau đó người này mới nhắn tin cho ông hỏi mượn 20 triệu đồng chuyển cho một số tài khoản khác để mua hàng vì đang thiếu tiền mặt. Cách nói chuyện của kẻ lừa đảo còn tinh vi hơn khi nghiên cứu khá rõ cách nói chuyện giữa hai người từ cách xưng hô “đại ca”, “sếp”… khiến nam diễn viên không mảy may nghi ngờ.

NSND Hoàng Dũng là người không rành về công nghệ nên ông không cảnh giác với những chiêu trò lừa đảo trên mạng.

Tưởng đúng là người quen từng giúp đỡ mình nam diễn viên chuyển ngay vào số tài khoản lạ 20 triệu đồng. Sau khi đã chuyển thành công lần đầu tiên, người quen lại tiếp tục nhắn tin nhờ chuyển tiếp một số tiền lớn hơn cho số tài khoản khác với lý do cũ. Tuy nhiên, lúc này trong thẻ ngân hàng của NSND Hoàng Dũng chỉ còn 37 triệu đồng nên ông đã chuyển 30 triệu đồng.

Khi đã có trong tay 50 triệu đồng, kẻ giả mạo vẫn tiếp tục nhắn tin có ý muốn mượn thêm vài trăm triệu vì đang vướng vài đơn hàng nữa và xin số tài khoản hứa hẹn chuyển tiền trả ngay vào hôm sau. Cho tới lúc này, ông trùm Phan Quân mới bắt đầu nghi ngờ về cách làm việc, vay tiền gấp gáp không giống với người quen mà ông vẫn biết. Ông chia sẻ: “Tôi cứ thắc mắc, người em này là ông chủ của một chuỗi nhà hàng, thiếu gì tiền mà phải nhờ tới tôi. Thêm nữa, việc làm ăn của người em bao giờ cũng có một hệ thống đối tác, không thể nhờ người như tôi được”.

Nam diễn viên ngay lập tức gọi điện cho Việt Anh để kiểm tra và nhờ gọi sang Đức mới vỡ lẽ rằng đã bị lừa. Lúc này người quen mới phát hiện ra trang cá nhân của anh bị hacker tấn công. NSND Hoàng Dùng tìm cách nhờ ngân hàng bằng cách khóa số tài khoản nhận tiền nhưng đáng tiếc lúc này đã hết giờ làm việc và không thể can thiệp. “Khi không thể nhờ ngân hang tôi tiếp tục trình báo công an nhờ phong tỏa tài khoản nhưng theo quy định của bên công an là phải chính tài khoản báo họ mới được phép phong toả", ông nói thêm.

Sau sự việc ông khá buồn khi mất cảnh giác với một chiêu trò lừa đảo khá quen thuộc trên mạng của hacker khi giả mạo Facebook người quen nhờ chuyển tiền. NSND Hoàng Dũng chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi bị lừa và cũng khá chủ quan, mất cảnh giác. Kỳ thực lúc đó tôi chỉ muốn giúp đỡ người anh em nên không tìm hiểu kỹ trước khi chuyển tiền. Đây cũng là bài học kinh nghiệm đối với tôi khi có quá nhiều kẻ lợi dụng uy tín của mọi người lừa đảo trên mạng xã hội".

Với số tiền bị mất lần lên tới 50 triệu, ông trùm cảm thấy buồn khi đây là con số ông phải làm phim khá vất vả trong vài tháng mới có được. Tuy nhiên, sau vụ việc NSND Hoàng Dung cũng nhận được nhiều sự chia sẻ, động viên từ bạn bè đồng nghiệp trên trang cá nhân nên cũng dần nguôi ngoai phần nào.

Trước đó, cựu BTV Diệp Anh của Đài truyền hình Việt Nam đã chia sẻ trên trang cá nhân cảnh báo người thân và bạn bè trên trang cá nhân về việc bị mạo danh trên mạng để lừa tiền. Cô chia sẻ, bản thân không sử dụng Zalo nhưng đã bị kẻ gian lập tài khoản với hình ảnh của mình, sau đó liên hệ bạn bè chị với chiêu bài nhờ chuyển tiền gấp và lừa mất số tiền lên tới 50 triệu đồng.