Vụ đường dây đánh bạc nghìn tỉ Rikvip: Con đường sa ngã của nghi phạm 9X

Thứ Hai, ngày 09/04/2018 19:00 PM (GMT+7)

Sau khi Trọng mở cửa hàng kinh doanh dịch vụ game internet, gia đình Trọng đã có 2 chiếc ô tô 7 chỗ sử dụng.

Hoàng Văn Trọng (ảnh nhỏ) bị bắt giữ vì liên quan tới đường dây đánh bạc trái phép qua game bài trực tuyến Rikvip/Tip.club.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra, làm rõ đường dây đánh bạc trái phép qua game bài trực tuyến Rikvip/Tip.club.

Liên quan tới vụ án trên, vừa qua, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) vận động đầu thú thành công Hoàng Văn Trọng (SN 1991, trú tại Trạch Mỹ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội) - bị can truy nã về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Trao đổi với PV về trường hợp của Hoàng Văn Trọng, ông Nguyễn Đức Luân – Trưởng Công an xã Trạch Mỹ Lộc cho biết: Nghi phạm 27 tuổi là con đầu trong gia đình có 2 anh em. Học hết cấp 3, Trọng tiếp tục theo học chuyên ngành về công nghệ thông tin.

Sau khi ra trường Trọng đi làm tự do một thời gian. Khi đã có kinh nghiệm, Trọng về mở một cửa hàng kinh doanh dịch vụ game internet ở thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ. Sau đó tiếp tục chuyển lên thị xã Sơn Tây (Hà Nội) kinh doanh. Từ hoạt động kinh doanh game internet, Trọng móc nối với các đối tượng trong đường dây đánh bạc trực tuyến qua game bài Rikvip/Tip.club.

Theo ông Luân, trước đây kinh tế gia đình nam nghi phạm không có gì nổi bật. Tuy nhiên, sau khi Trọng mở cửa hàng kinh doanh dịch vụ game internet, gia đình Trọng đã có 2 chiếc ô tô 7 chỗ sử dụng. Trọng và bố mỗi người sử dụng một chiếc ô tô. Việc gia đình Trọng có ô tô sử dụng khiến nhiều người nghĩ gia đình kinh doanh phát đạt.

“Trọng làm ăn kinh tế ở ngoài địa phương nên chúng tôi không nắm được hoạt động kinh doanh như thế nào. Khi Trọng bị khởi tố, truy nã vì liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc chúng tôi rất bất ngờ”, ông Luân nói.

Trưởng Công an xã Trạch Mỹ Lộc cho biết, tháng 7.2017, Công an tỉnh Phú Thọ về xã làm việc về trường hợp của Trọng vì tình nghi đối tượng liên quan tới đường dây đánh bạc qua mạng. Tuy nhiên, thời điểm này, Trọng đã rời khỏi địa phương.

Sau khi Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bị can, ra quyết định truy nã Trọng, Công an xã Trạch Mỹ Lộc và Công an huyện Phúc Thọ và Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với gia đình vận động Trọng ra đầu thú. Tới giữa tháng 3 vừa qua, Trọng đã ra cơ quan công an đầu thú.

Ông Nguyễn Đức Luân cho biết thêm, Nghi phạm 27 tuổi đã có vợ và 2 con gái. Trước khi bị bắt giữ liên quan tới đường dây đánh bạc Rikvip/Tip.club, Trọng chấp hành tốt pháp luật, chưa có tiền án, tiền sự.

Trước đó, ngày 19/3, Bộ Công an cho biết, tính tới ngày 16/3/2018, Cơ quan điều tra đã khởi tố 83 bị can liên quan tới đường dây đánh bạc trái phép qua game bài trực tuyến Rikvip/Tip.club.

Ngoài Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến - VTC online), ông Nguyễn Văn Dương SN 1975, Chủ tịch HĐTV Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC), cơ quan an ninh điều tra còn khởi tố ông Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao) về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Tới ngày 6/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố ông Phan Văn Vĩnh (cựu Trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bộ Công an cũng cho biết, điều tra bước đầu xác định, tổng số tiền đánh bạc qua game bài trực tuyến Rikvip/Tip.club nạp qua các cổng thanh toán là hơn 9.583 tỉ đồng (342 tỉ đồng/tháng). Tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, bước đầu xác định khoảng hơn 5.631 tỉ đồng.