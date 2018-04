Người đàn ông mang số tiền lớn chết bí ẩn bên đường

Kiểm tra trong người đàn ông tử vong bên đường, công an không tìm thấy giấy tờ tùy thân nhưng phát hiện nhiều tiền mặt có mệnh giá lớn.

Hiện trường vụ việc

Sáng 10.4, Công an quận Bình Tân, TP.HCM mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, người dân phát hiện người đàn ông nằm bất động trên vỉa hè Quốc lộ 1 (đoạn phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) nên hô hoán thông báo nhiều người biết. Qua kiểm tra, nạn nhân đã tử vong nên sự việc được trình báo công an.

Tại hiện trường, nạn nhân khoảng 40 tuổi, trên người có nhiều vết thương, cách thi thể khoảng 5m là chiếc xe máy biển số 70F4-2520 bị đổ.

Kiểm tra trong người nạn nhân, công an phát hiện nhiều tiền mặt có mệnh giá lớn. Do nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân nên công an đang xác minh, làm rõ danh tính.