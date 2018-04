Giang hồ gốc Bắc cho vay nặng lãi ở TP.HCM

Thiếu tướng Phan Anh Minh: Sẽ thống nhất với VKS về việc xử lý Ngày 12-4, tại buổi khen thưởng một số thành tích trong triệt phá ba chuyên án của Công an quận Tân Phú, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, nói: Đây là hành vi phạm tội không phải cá biệt, xảy ra tương đối nhiều ở các địa phương, gây ra nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản hoặc cố ý gây thương tích. Có nhiều vụ không đến mức hình sự nhưng dư luận, người dân rất bức xúc như tạt sơn, chất bẩn vô nhà dân. Tuy nhiên, nếu bắt được cũng chỉ xử phạt rất nhẹ. Ban Giám đốc Công an TP cũng có chỉ đạo xử lý rất nhiều nhưng kết quả chưa thỏa đáng. Tôi cũng nói rất nhiều về việc tờ rơi, quảng cáo về cho vay nặng lãi với các thủ tục đơn giản đầy ngoài đường. “Riêng về vụ này, tôi sẽ cùng với PC45, PC44 xuống làm việc cùng với Công an quận Tân Phú rút kinh nghiệm để tham mưu nhân rộng ra các cơ quan khác. Bên cạnh đó, cũng cần thống nhất với VKS về những vướng mắc đã có từ lâu trong việc xử lý cho vay lãi nặng vì có nhiều điểm VKS chưa đồng thuận với cơ quan điều tra về tình tiết buộc tội” - ông nói.