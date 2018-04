Đau lòng chuyện "bánh đúc có xương"

Thứ Sáu, ngày 13/04/2018 21:00 PM (GMT+7)

Vụ án bố đẻ và mẹ kế hành hạ, đánh đập dã man con trai 10 tuổi ở phường Nghĩa Đô, Hà Nội khiến cháu bé phải tìm cách bỏ trốn, câu chuyện "bánh đúc có xương" tưởng như chỉ có trong dân gian lại là chuyện đau lòng có thật...

Thực tế, không phải người mẹ kế nào cũng xấu, cũng có cách ứng xử ác độc khiến người đời gọi họ bằng từ "dì ghẻ" thiếu thiện cảm. Thế nhưng trong vụ án bố đẻ và mẹ kế hành hạ, đánh đập dã man con trai 9 tuổi ở phường Nghĩa Đô, Hà Nội khiến cháu bé phải tìm cách bỏ trốn, câu chuyện "bánh đúc có xương" tưởng như chỉ có trong dân gian lại là chuyện đau lòng có thật...

1. Sau khi đi tìm hạnh phúc mới, đàn ông hay đàn bà vẫn luôn yêu thương, trách nhiệm với con cái, những đứa trẻ chịu nhiều thiệt thòi sau các cuộc ly hôn. Lẽ thường là như vậy. Thế nhưng đối với Trần Hoài Nam (35 tuổi, ở ngõ 55 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội) thì ngược lại. Từ khi có vợ mới, Nam trở thành "hổ dữ ăn thịt" chính con đẻ của mình.

Tháng 8-2014, Trần Hoài Nam và chị Nguyễn Thúy N. chính thức ly hôn sau 7 năm chung sống và có 2 con chung là cháu trai Trần Nguyên Khánh (SN 2008) và cháu gái Trần Khánh Đ. (SN 2011). Theo phán quyết của Tòa án, cháu Khánh được giao cho Nam chăm sóc, nuôi dưỡng, còn chị N. nuôi cháu gái; hai bên có quyền đi lại thăm nom, chăm sóc con chung, không ai được ngăn cản.

Chỉ riêng phần đầu và mặt của cháu Khánh đã có tới 45 vết sẹo do bị bố đẻ và dì ghẻ bạo hành (Ảnh trái). Những dụng cụ mà Nam và Trinh dùng để đánh đập cháu Khánh được cơ quan công an thu giữ (Ảnh phải).

Nguyên nhân của cuộc ly hôn này là do sự xuất hiện của "người thứ 3" - Phạm Thị Tú Trinh (35 tuổi, ở tổ 2, khu phố Long An, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Theo gia đình chị Nguyễn Thúy N. cho biết, sau khi có quan hệ với Nam, mặc dù biết người đàn ông này đã có gia đình nhưng Trinh vẫn rắp tâm xen vào. Và khi Nam đã bị u mê trong mối quan hệ bất chính này, Phạm Thị Tú Trinh liền thực hiện âm mưu phá vỡ hạnh phúc gia đình của Nam và chị N.. Cô ta nhắn tin, gửi những hình ảnh nhạy cảm giữa cô ta và Nam tới điện thoại của chị N. cùng nhiều chiêu trò khác để làm gia đình chị N. rối tung.

Và cuối cùng, Trinh đã đạt được mục đích bởi chị N. đã không thể chịu đựng nổi sự phản bội của người chồng cùng những đòn ghen ngược do cô ta cố tình tạo ra.

Đến tháng 4-2016, Trần Hoài Nam kết hôn với Phạm Thị Tú Trinh. Sau khi kết hôn, Trinh về ở chung cùng Nam và cháu Trần Nguyên Khánh tại nhà bố mẹ chồng ở ngõ 55 Hoàng Hoa Thám. Đến tháng 7-2016, do Nam mâu thuẫn với mẹ đẻ nên anh ta đưa Trinh và cháu Khánh ra ở trọ tại khách sạn Hạnh (địa chỉ ở ngõ 172 phố Ngọc Hà, quận Ba Đình).

Những tưởng khi chưa có con chung với Nam, Trinh sẽ có thời gian để học cách làm mẹ, tìm cách gần gũi, yêu thương, chăm sóc để dành tình cảm gắn kết giữa mẹ ghẻ và con chồng. Thế nhưng với tâm địa xấu xa nên từ khi ra ở riêng, Phạm Thị Tú Trinh đã bộc lộ bộ mặt dì ghẻ độc ác. Thời gian này, cháu Khánh đang học lớp 2 trường tiểu học Ngọc Hà. Vậy mà Trinh và Nam đã cùng bàn bạc cho cháu Khánh nghỉ học nhằm cách ly, không cho cháu gặp mẹ và ông bà nội.

Là một người có trình độ đại học nhưng khi Trinh bàn như vậy, Nam cũng đồng ý và quyết định không cho con đến trường. Không chỉ có vậy, dì ghẻ Phạm Thị Tú Trinh còn hết sức độc ác khi mượn tay chồng để "trị" cháu Khánh. Theo đó, cô ta bàn bạc và thống nhất với Trần Hoài Nam rằng nếu cháu Khánh không nghe lời thì phải ăn đòn. Và người đánh cháu Khánh phải là Nam để tránh tiếng ác cho cô ta.

Nghe lời vợ mới, Trần Hoài Nam gật đầu đồng ý với "biện pháp" giáo dục bằng bạo lực này. Vậy là hàng ngày Nam đi làm, còn Trinh không có việc làm nên chỉ ở nhà chơi và theo dõi cháu Khánh. Cuối ngày khi Nam về, Trinh mách lỗi của cháu Khánh để Nam "dạy dỗ" bằng cách đánh con. Về phía Nam, anh ta nhất nhất nghe lời Trinh. Mỗi khi Trinh mách cháu Khánh ở nhà hư, không nghe lời, nghịch ngợm, Nam không cần hỏi lại con mà lập tức đánh con trai với mức độ ngày càng tăng.

Nếu như trước đây, trong thời gian còn ở chung với bố mẹ đẻ, Nam chỉ có 2 lần dùng thắt lưng vụt cháu Khánh vào chân do cháu đòi đi chơi thì từ khi chuyển ra ở riêng tại khách sạn Hạnh, anh ta dùng mắc áo nhôm duỗi ra, gấp lại quấn băng dính tạo thành roi đánh vào người cháu Khánh, dùng muôi múc canh inox đánh vào đầu con. Rồi đòn "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" cũng được Nam trút lên người con trai mình.

Sau này tại cơ quan điều tra, chính Nam khai nhận rằng trung bình mỗi tuần Nam đánh cháu Khánh từ 1-2 lần. Những lần Nam trực tiếp phát hiện cháu Khánh "hư" là rất ít, còn đa phần là do nghe Trinh kể lại việc cháu Khánh ở nhà có lỗi. Những lần Nam đánh con, Trinh đều có mặt chứng kiến nhưng cô ta không hề can ngăn. Trái lại, Trinh còn nhiều lần mắng chửi và tát cháu Khánh.

Không chỉ đánh đập cháu Khánh, Nam và Trinh còn nghĩ ra cách phạt cháu Khánh bằng cách bắt cháu đứng ngoài ban công khách sạn cả ngày, đến tối mới cho vào phòng để ngủ. Theo cháu Khánh kể lại, có lần cháu còn bị bố và dì ghẻ bắt đứng cả đêm ngoài ban công khi trời mưa. Vì bị cả bố và dì ghẻ dọa đánh nên trong thời gian ở trọ tại khách sạn Hạnh, cháu Khánh không dám bỏ trốn, cũng không dám kêu cứu mỗi khi bị phạt hay bị đánh đau.

2. Sống với dì ghẻ dã tâm và người cha nghe theo lời xúi bẩy của vợ mới, dùng bạo lực để "giáo dục" con, tuổi thơ của cháu Khánh chỉ là những ngày bị đòn roi, đánh đập với mức độ ngày càng tồi tệ. Những chuỗi ngày tiếp theo của cháu giống như "địa ngục trần gian" khi bố đẻ và dì ghẻ luôn cho rằng cháu là một đứa trẻ hư hỏng nên tìm mọi cách để hành hạ.

Đối tượng Trần Hoài Nam, Phạm Thị Tú Trinh.

Để tránh việc cháu Khánh có thể tìm gặp ông bà nội và mẹ đẻ cũng như cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ của những người thân đối với cháu, từ tháng 5-2017, Nam và Trinh quyết định chuyển chỗ ở mới đến một nhà trọ tại 175/42/26 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy. Khu trọ này là một nhà nhiều tầng, mỗi tầng là một căn hộ riêng biệt. Cháu Khánh tiếp tục bị cách ly với mọi người, cách ly với cuộc sống bên ngoài. Cuộc sống của một đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi không khác gì "tù nhân".

Hàng ngày, Nam và Trinh khi có việc ra ngoài đều khóa cửa, nhốt cháu Khánh ở trong. Không được đi học, không được tiếp xúc với bất cứ ai trong một thời gian dài như vậy nên cháu Khánh có những biểu hiện bị rối loạn trầm cảm, nghịch phá đồ đạc trong nhà. Cả Nam và Trinh đều không hề đoái hoài đến cảm xúc và phản ứng của một đứa trẻ bị nhốt lâu ngày như vậy mà lại cho rằng những hành động nghịch ngợm của cháu Khánh là hư hỏng.

Cặp đôi "ác quỷ" này đã tăng cấp độ đòn roi nặng hơn đối với cháu Khánh. Tại nhà trọ mới này, cháu Khánh bị đánh nhiều hơn, trung bình 3 lần/1 tuần.

Nam và Trinh còn nghĩ ra nhiều cách hành hạ cháu Khánh hết sức quái gở như không cho Khánh cắt tóc, không cho ra ngoài, phạt cháu ngủ ngoài phòng khách dưới nền nhà không chăn không đệm, trong khi Nam và Trinh ngủ trong phòng có giường. Kể cả khi Nam và Trinh đi vắng, cháu Khánh cũng không được ngủ trong phòng.

Sau này khi bỏ trốn và được mẹ đẻ đón về chăm sóc, cháu Khánh vẫn không thể nào quên có lần bị Nam và Trinh phạt bằng cách bắt uống nước mắm. Không nuốt được, cháu nhổ ra chiếc chậu mà Trinh dùng để hóa vàng, lập tức bị dì ghẻ tát liên tiếp vào mặt vì tội "mày có biết cái chậu này dùng để làm gì không?''.

Lần khác khi cùng ngồi ăn lẩu, cháu Khánh lấy lọ sa tế đổ vào liền bị Trinh bắt uống sa tế để biết thế nào là cay. Hầu hết những lần bị Nam và Trinh dùng roi nhôm, muôi inox và cả guốc nhọn để đánh, cháu Khánh đều bị thương tích chảy máu nhưng cả hai bỏ mặc để cháu phải tự lau rửa vết thương, không băng bó cũng như không đưa cháu đi khám. Cuộc sống của cháu Khánh không khác gì "địa ngục trần gian".

Đỉnh điểm của những ngày sống trong đòn roi, bạo hành của Khánh là vào tối ngày 30-11-2017, khi Nam đi làm về phát hiện cháu Khánh tiểu tiện ở cửa phòng ngủ đã dồn cháu vào tường phòng khách, dùng chân đạp liên tiếp vào sườn con. Hậu quả là cháu Khánh bị gãy rạn 6 chiếc xương sườn trái và phải. Cháu Khánh đau, khóc và ngã quỵ xuống.

Nhìn thấy Nam đánh con tàn bạo như vậy nhưng Trinh vẫn làm lơ, để mặc cháu Khánh ôm bụng đau đớn cả đêm đó và những ngày hôm sau, không đưa đi viện. Đến tối ngày 3-12, trong khi thương tích cũ vẫn còn chưa lành, cháu Khánh tiếp tục bị bố đẻ và dì ghẻ hành hạ.

Cho rằng cháu Khánh nhổ nước bọt vào thức ăn và tự ý mở cửa phòng ngủ, Nam dùng muôi inox đánh vào đầu con, còn Trinh dùng đũa ăn vụt vào mặt cháu Khánh. Sau đó Trinh và Nam có việc ra ngoài, không quên đe dọa cháu Khánh "về sẽ xử lý tiếp".

Lo sợ khi bố và cô Trinh về sẽ đánh tiếp nên cháu Khánh tìm cách mở khóa cửa, trốn xuống nhà vệ sinh tầng 1. Sở dĩ cháu phải trốn vào nhà vệ sinh vì trước đó, 2 lần cháu bỏ trốn nhưng bị Trinh và Nam phát hiện, bắt nhốt trong nhà và đánh đòn nặng hơn. Sau khi quan sát không thấy có người, cháu chạy ra ngoài nhờ một người xe ôm đưa về nhà ông bà nội ở Hoàng Hoa Thám.

Lúc này cháu chỉ có 6.000 đồng trong người nên người xe ôm đã cho cháu thêm tiền để đủ đi xe bus về nhà ông bà. Thấy cháu trên người đầy thương tích, ông bà nội và mẹ đẻ cháu Khánh đã đưa cháu tới cơ quan công an trình báo. Ngày 6 và 7-12-2017, lần lượt Trần Hoài Nam và Phạm Thị Tú Trinh đã tới Công an phường Nghĩa Đô xin đầu thú.

3. Đọc bản kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy chuyển Viện Kiểm sát nhân dân quận, đề nghị truy tố Trần Hoài Nam về 2 tội "Hành hạ con" và "Cố ý gây thương tích", đề nghị truy tố Phạm Thị Tú Trinh về tội "Hành hạ con", chúng tôi không cầm được nước mắt khi bản kết luận dài 14 trang thì có tới 5 trang là thống kê những thương tích của cháu Khánh do Nam và Trinh gây ra.

Chỉ riêng vùng đầu và mặt của cháu, cơ quan chức năng qua giám định đã thống kê được 45 vết sẹo to nhỏ các loại. Tổng tỷ lệ tổn hại sức khỏe của cháu Khánh được xác định là 33% (tính theo phương pháp cộng lùi). Trong đó xác định thương tích do Trần Hoài Nam gây ra cho cháu Khánh là 22%, thương tích do Phạm Thị Tú Trinh gây ra cho cháu Khánh là 3%.

Ngoài ra, với thương tích khác của cháu Khánh như mẻ răng số 1 hàm dưới bên phải, gãy xương chính mũi (tỷ lệ thương tích 9%), và một số vết sẹo khác, hiện cơ quan điều tra chưa có đủ căn cứ để xác định đối tượng nào đã gây ra những thương tích này. Tuy nhiên trong bản kết luận điều tra cũng nêu rõ, thực tế trước khi cháu Khánh ra ở riêng với Nam và Trinh, cháu là một đứa trẻ hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh. Chỉ sau khi chuyển ra ngoài sinh sống với Nam và Trinh, bị hai đối tượng này hành hạ, đánh đập nhiều lần nên cháu mới có thương tích như hiện nay.

Vào ngày 5-12-2017, nếu cháu Khánh không bỏ trốn về với ông bà nội và hành vi của Nam, Trinh không bị phát hiện xử lý thì cháu Khánh sẽ tiếp tục bị hành hạ, đánh đập và hậu quả sẽ rất khó lường.

Theo bà Đỗ Thúy Nga, bà ngoại của cháu Trần Nguyên Khánh cho biết, sau hơn 1 năm trời bị chính bố đẻ và dì ghẻ cách ly với mọi người, không cho đi học, đánh đập và chửi mắng gây đau đớn về thể xác và tinh thần, những ngày đầu khi được nhà ngoại đón về nuôi dưỡng, dường như cháu Khánh là một đứa trẻ khác. Ngoài những thương tích đầy người thì cháu còn không biết cách giao tiếp, dùng từ ngữ để nói chuyện với những người xung quanh, kiến thức lớp 2 gần như quên hết.

Sau một thời gian trị liệu và được đi học trở lại, cháu đã dần hòa nhập với cuộc sống bình thường. Song ký ức về những trận đòn roi, hành hạ của bố đẻ và dì ghẻ thì cháu vẫn không thể nào quên. Cháu vẫn nhớ và kể lại rành rọt từng hành động tàn ác, mất nhân tính của người cha và dì ghẻ, khiến ai cũng xót xa cho cháu bội phần.

Hiện vụ án đang được các cơ quan pháp luật của quận Cầu Giấy hoàn tất thủ tục để đưa ra xét xử. Dư luận đang mong chờ bản án nghiêm khắc đối với Trần Hoài Nam và Phạm Thị Tú Trinh, những kẻ làm cha mẹ nhưng lại mang trong người trái tim của quỷ dữ.