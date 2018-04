Cô gái "thác loạn" cùng 7 nam thanh niên trong quán karaoke

Thứ Tư, ngày 11/04/2018 16:17 PM (GMT+7)

Bất ngờ ập vào kiểm tra quán karaoke, cảnh sát phát hiện 1 cô gái và 7 nam thanh niên đang "thác loạn".

Các đối tượng bị bắt quả tang sử dụng ma túy đá tại phòng hát. (Ảnh: NĐT)

Chiều 11.4, lãnh đạo Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, Công an huyện đang phân loại và điều tra nhóm thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke 999 (thuộc địa bàn thôn Thanh Đồng, xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc).

Trước đó, khoảng 23h đêm 10.4, Công an huyện Can Lộc bất ngờ ập vào kiểm tra quán karaoke 999, qua đó phát hiện tại phòng VIP tầng 2 của quán có nhóm thanh niên trú tại huyện Can Lộc và huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) có biểu hiện "phê" ma túy đá.

Lãnh đạo Công an huyện Can Lộc cho biết, qua kiểm tra nhanh ma túy, công an phát hiện 7 nam thanh niên và 1 cô gái dương tính với ma túy.

Ngoài ra, lực lượng công an thu giữ tại hiện trường nhiều dụng cụ làm từ chai và ống nhựa các đối tượng thường dùng để sử dụng ma túy đá.

Theo lãnh đạo Công an huyện Can Lộc, bước đầu các đối tượng khai nhận, quen biết nhau từ trước nên rủ nhau tới quán karaoke tụ tập hát hò và sử dụng ma túy.