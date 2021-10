Zendaya và Anya-Taylor Joy xứng đáng cho giải thưởng danh giá của ngành thời trang

Thứ Sáu, ngày 22/10/2021 08:59 AM (GMT+7)

Không thể phủ nhận rằng cả Zendaya và Anya-Taylor Joy đều là những mỹ nhân đánh cắp mọi tâm điểm trên thảm đỏ.

Không thể phủ nhận rằng cả Zendaya và Anya-Taylor Joy đều là những mỹ nhân mặc đẹp nhất trên thảm đỏ thời gian gần đây. Điều thú vị là cả hai ngôi sao đều có cùng một stylist, Law Roach, một trong những chuyên gia được kính trọng nhất trong ngành thời trang.

Vì những nỗ lực xây dựng hình ảnh hoàn hảo và chỉn chu, các nữ diễn viên vừa được đề cử cho giải thưởng danh giá được tài trợ bởi CFDA, Hội đồng các nhà thiết kế thời trang của Mỹ, hiện do Tom Ford làm chủ tịch. Năm nay, Zendaya, 25 tuổi, sẽ là người trẻ nhất nhận giải Biểu tượng thời trang. Những cái tên khác đã nhận được vinh dự này là Beyoncé, Prince, Lady Gaga, Naomi Campbell và Rihanna.

Taylor-Joy, 25 tuổi, chủ yếu được biết đến với vai chính trong The Queen's Gambit, đưa sự nghiệp của cô vụt sáng và trở thành một trong những nữ diễn viên được săn đón nhất thời điểm hiện tại. Với vẻ ngoài sáng tạo và táo bạo, nữ diễn viên sẽ nhận được giải thưởng Gương mặt của năm của CFDA.

Chương trình trao giải phải ở định dạng kỹ thuật số vào năm 2020 do các hạn chế xã hội do dịch bệnh. Năm nay, buổi trao giải của CFDA sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 11 tại thành phố New York.

