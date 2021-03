Việc tập thể dục với quần áo hàng hiệu cao cấp đang trở thành xu hướng?

Thứ Sáu, ngày 19/03/2021 15:44 PM (GMT+7)

Việc ăn mặc sành điệu trước khi tập thể dục có trở thành một xu hướng mới không? Nếu chúng ta nhìn vào trang phục tập thể dục của những người nổi tiếng và người mẫu như Kendall Jenner, Hailey Bieber và Dua Lipa trong những tháng gần đây, thì câu trả lời là có.

Sao khéo ăn mặc có nhiều mánh mix đồ tập hay ho mà chúng ta có thể học theo: như chọn quần legging đen hoặc một chiếc áo nỉ đơn giản hay mang theo một chiếc túi sang trọng (lý tưởng nhất là túi Prada nylon), mặc một chiếc áo len có thương hiệu, đi một đôi giày thể thao yêu thích hoặc đơn giản là chọn những màu sắc cực kỳ rực rỡ làm điểm nhấn cho trang phục tập bớt nhàm chán.

Việc đổ mồ hội khi tập thể dục trở thành trend phổ biến với các bộ đồ đi xe đạp của Louis Vuitton, áo ngực Burberry hoặc bộ đồ thể thao của Emilio Pucci. Vào thời điểm mà đại dịch vẫn đang hạn chế các chuyến du lịch, các nhà mốt cao cấp đã tìm ra hướng mới khi "đánh tập trung" vào danh mục trang phục tập năng động để hỗ trợ khách hàng trong cuộc sống hàng ngày đang bị gò bó vì dịch bệnh toàn cầu. Năm 2020 -2021 được xem là giai đoạn lên ngôi của đồ tập từ cao cấp tới bình dân.

Sau những thành công thương mại của sự hợp tác giữa những gã khổng lồ trong lĩnh vực thể thao và lĩnh vực thời trang như Nike x 1017 Alyx 9sm hoặc New Balance x Aime Leon Doré, việc các nhà mốt sang trọng cung cấp một tủ quần áo thể thao cho những người mua sắm thuộc thế hệ millennial và Gen-Z là điều hợp lý. Giá cả phải chăng hơn so với bộ sưu tập quần áo ready to wear và bộ sưu tập trên sàn diễn truyền thống, chúng kết hợp hiệu suất với phong cách tại thời điểm mà nó được săn đón nhiều trên mạng xã hội.

Nếu bạn chưa sẵn sàng đầu tư vào trang phục thể thao sang trọng từ các nhà mốt nổi tiếng như Louis Vuitton? Rất nhiều những nhãn thời trang thể dục bình dân hơn vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ như Kith, Alo, Koral, Port de Bras, Lululemon.... cung cấp những chiếc áo tập sành điệu như những bộ tập có gọng cứng có in hình họa tiết ngựa vằn và màu kim loại với chi phí dễ chịu hơn.

Nguồn: http://danviet.vn/viec-tap-the-duc-voi-quan-ao-hang-hieu-cao-cap-dang-tro-thanh-xu-huong-5020211...Nguồn: http://danviet.vn/viec-tap-the-duc-voi-quan-ao-hang-hieu-cao-cap-dang-tro-thanh-xu-huong-5020211931544731.htm