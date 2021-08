Vì sao các cô gái Hàn Quốc chuộng những chiếc quần rất ngắn?

Có không ít ý kiến khác biệt xoay quanh chiếc quần được các cô gái xứ sở kim chi chọn mặc.

Những chiếc quần ngắn rất được phái đẹp Hàn Quốc ưa mặc.

Hot pants là kiểu quần ngắn lộ đùi phổ biến ở các nước phương Tây bắt đầu từ khoảng thập niên 70. Ở Hàn Quốc kiểu đồ này cũng nhanh chóng được du nhập và trở thành item thường thấy của các thần tượng, hoạt náo viên.

Ngoài ra, các người đẹp mạng xã hội, những cô gái bình thường cũng tích cực diện chúng. Xoay quanh item trên có nhiều ý kiến trái chiều như việc nó tôn dáng khéo léo hay quá mức gợi cảm hoặc có nên mặc quần bảo hộ cùng hot pants hay không?

Hot pants giúp vóc dáng đẹp hơn

Kiểu quần này được ưa chuộng vì nó giúp kéo dài chân hiệu quả.

Nói về lý do tại sao phái đẹp Hàn Quốc thích mặc hot pants, một người sử dụng trang blog Tistory có đăng bài viết. Khi người này hỏi nữ sinh, cô gái ấy nói việc để độ 90% đôi chân, chỉ 10% bị che khuất giúp dáng người của họ cao hơn. Hầu như ai cũng muốn mình cao hơn, nhất là ở nơi có tốc độ tăng chiều cao ấn tượng như Hàn Quốc.

Trang phục là một trong những cách khắc phục yếu điểm chiều cao.

Do đó, mong muốn cao hơn nhờ ăn mặc được xem là không có gì sai trái. Có thể dễ dàng tìm thấy các mẹo phối đồ cho phụ nữ thấp bé trên internet và việc mặc đồ ngắn là một trong số cách khắc phục.

Ngoài ra, kiểu quần này được thiết kế đơn giản, khá thoải mái vào mùa hè. Hơn nữa, mặc hot pants có phần an toàn hơn so với với váy ngắn vì váy dễ bay. Đặc biệt, sự phổ biến của hot pants hoàn toàn không phải do phụ nữ muốn mặc ngắn để câu dẫn nam giới như suy nghĩ của một số người.

Gây tranh cãi vì quần bảo hộ

Trang phục phổ biến của các hoạt náo viên là quần ngắn, váy ngắn.

Cũng vì ngắn nên một số người cho rằng hot pants quá gợi cảm. Để khắc phục thiết kế này, dễ thấy các cô gái Hàn Quốc thường mặc bên trong loại quần bảo hộ được may bằng vải co giãn.

Người dùng internet trên trang Instiz lên tiếng: "chẳng phải quá kỳ lạ khi kết hợp hai item này với nhau" hay "nếu sợ ngắn tại sao không mặc quần dài hơn".

Đối lập với lập luận này, nhiều người cho rằng họ cảm thấy yên tâm hơn khi mặc quần bảo hộ với hot pants vì chúng giúp họ tránh được sự cố hớ hênh.

Có không ít tranh cãi xoay quanh những chiếc quần mặc bên trong đồ ngắn.

"Tôi nghĩ trông đẹp hơn khi tôi mặc nó như vậy", "tôi thấy các thần tượng thường xuyên mặc như thế, không có gì lạ cả", "nếu quần quá ngắn tôi sẽ mặc thêm quần bảo hộ" - một số người bình luận dưới bài đăng trên diễn đàn. Thậm chí, cư dân mạng còn từng phản ứng gay gắt khi stylist để các thần tượng lúng túng vì quần ngắn không có item bảo hộ trên sân khấu.

Nhiều người cảm thấy bất bình khi thần tượng không được mặc item này.

