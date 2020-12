Vàng và xám: 2 sắc màu trang phục được yêu nhất năm 2020

Dưới đây, chúng ta cùng tìm hiểu những dấu ấn mà những màu sắc pantone ấn tượng nhất năm 2020 đã để lại.

Trong những năm qua, hai màu vàng và xám đã xâm chiếm giới thời trang. Để đếm ngược ngày cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2021, chúng tôi sẽ tổng hợp tất cả các cách mà màu vàng và xám đã để lại dấu ấn vào năm 2020.

Nicki Minaj thông báo mang thai

Thông báo mang thai vào tháng 6 năm 2020 của rapper Nicki Minaj trên Instagram đã gây ra một làn sóng chấn động trên Internet. Ngoài việc gây chấn động về đứa bé, ngôi sao nhạc rap đã mang chúng ta quay lại những cảm xúc của năm 2013 với bộ tóc giả màu vàng cổ điển của cô.

Balmain xuân/hè năm 2021

Với thiết kế vai áo nhọn theo phong cách ác quỷ và bản nhạc "Blinding Lights" của The Weeknd được phát đi phát lại, Giám đốc sáng tạo Olivier Rousteing đã đi đầu xu hướng trong show diễn gần đây nhất của mình. Bộ sưu tập nổi bật với các màu neon cùng các màu xám đơn giản nhưng mát mẻ đã được sử dụng khắp bộ sưu tập.

Marc Jacobs Thu/đông 2020

Những màu pastel có thể không nổi bật như màu Pantone của năm, nhưng chúng cung cấp một sự thay thế nhẹ nhàng hơn để bước sang năm mới. Bộ sưu tập Thu/Đông 2020 của Marc Jacobs bắt đầu với kiểu dáng toàn màu vàng đơn sắc, đó là bộ trang phục hoàn hảo cho mùa giáng sinh năm nay.

Ariana Grande tại lễ trao giải Grammy 2020

Sau một năm ra mắt các sản phẩm âm nhạc tuyệt vời, ngôi sao nhạc pop đã xuất hiện lông lẫy tại lễ trao giải Grammy 2020 năm nay. Mặc dù Ariana không nhận được giải thưởng vào đêm đó, nhưng cô đã chiếm được trái tim của tất cả chúng ta trong một chiếc váy Giambattista Valli khổng lồ nhưng đầy tinh tế và ấn tượng.

Túi Bottega Veneta

Bottega Veneta đã có một năm 2020 thành công rực rỡ khi nói đến các phụ kiện của thương hiệu. Túi pouch của Bottega và túi catssette đã thống trị các kênh của người nổi tiếng trong suốt thời gian đóng cửa do dịch. Mặc dù Giám đốc Sáng tạo Daniel Lee lần đầu tiên ra mắt kiểu dáng túi xách mang tính biểu tượng hiện nay trong bộ sưu tập Pre-Fall 2019 của thương hiệu, nhưng phải mất một năm sau đó mới lên kệ bán hàng.

Collina Strada Xuân/hè 2021

Giám đốc Sáng tạo Hillary Taymour được biết đến với những thiết kế tươi sáng, tập trung vào tính bền vững và thiên hướng về tính toàn diện, mang màu vàng xuyên suốt bộ sưu tập Xuân/Hè 2021 của thương hiệu. Bộ sưu tập "Change is Cute" của Collina Strada mang lại cảm giác như một làn gió mới trong một khung cảnh cằn cỗi.

Fendi Thu/đông 2020

Nhà mốt Ý đã dốc toàn bộ sự sáng tạo của mình trong buổi trình diễn Thu/Đông 2020 màu xám từ đầu đến chân của họ. Mặc dù nhiều nơi trên thế giới có thể không sớm được bước ra khỏi nhà do dịch, nhưng những chiếc áo khoác đơn sắc của Fendi trông rất ấm cúng. Có lẽ chúng ta có thể ngủ một giấc cho những ngày dài trên ghế sofa sau bữa tối Giáng sinh.

Moschino Trước thu 2021

Dưới sự dẫn dắt của Giám đốc Sáng tạo Jeremy Scott, bộ sưu tập trước thu 2021 của nhà mốt gợi nhớ đến phong cách thập niên 60 và 70 với sự góp mặt của siêu mẫu Winnie Harlow trong những thiết kế lấy màu vàng làm chủ đạo, điểm xuyết bằng các họa tiết da báo tinh tế.

Prada Thu/đông 2020

Theo Miuccia Prada, tất cả những gì bạn cần để tồn tại trong nửa cuối năm nay là một bộ veston xám đơn giản. Đối với những người bước vào năm mới mà vẫn phải làm việc tại nhà, bạn không cần nhìn đâu xa ngoài bộ sưu tập Thu/Đông gần đây nhất của nhà mốt Ý.

Peter Do Thu/đông 2020

Nhà thiết kế sắp ra mắt Peter Do, được biết đến với tài cắt may hoàn hảo dưới thời Giám đốc Sáng tạo trước đây của Celine, thường gây sửng sốt với những bộ sưu tập dễ tiếp cận của mình. Bộ sưu tập Thu/Đông 2020 bản địa của New York mang lại cảm giác vượt thời gian trong những cách phối màu cổ điển và kiểu dáng đẹp, bóng bẩy. Cho dù đó là năm 2021 hay 2121, chúng ta vẫn sẽ mặc nó.

