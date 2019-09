Thời trang cảm hứng từ tính dục và nhân sinh quan của Christopher Kane

Thứ Sáu, ngày 20/09/2019 10:15 AM (GMT+7)

Nhà thiết kế 37 tuổi đã khéo léo đan cài những mã tín hiệu về tính dục trong bộ sưu tập của mình.

Christopher Kane là nhà thiết kể trẻ nhưng được đánh giá cao về tài năng.

Tài năng nổi bật

Christopher Kane sinh ngày 26/7/1982, là một nhà thiết kế người Scotland. Ngay từ khi đi học, anh đã có hứng thú với thời trang. Sau khi giành chiến thắng Lancôme Colour Award vào năm 2005, Christopher Kane đã nhận được sự quan tâm của Donatella Versace.

Anh tốt nghiệp Central Saint Martins College of Art and Design vào năm 2006. Bộ sưu tập khi tốt nghiệp đã mang về cho Christopher Kane giải thưởng Harrods Design Award. Ngay sau đó, anh được Versace thuê làm việc với tư cách tư vấn viên.

Christopher Kane đã làm việc cho Versace.

Cũng trong năm 2006, anh ra mắt thương hiệu riêng cùng chị gái Tammy Kane. Trong sự nghiệp của mình anh đã chiến thắng Vogue Fashion Fund và 4 giải thưởng của British Fashion Awards. Người ta đánh giá Christopher Kane là người thách thức hệ tư tưởng về thời trang và quan niệm về cái đẹp. Quả thật anh đã nhanh chóng khẳng định tên tuổi như một ngôi sao của thời tranh Anh và thời trang quốc tế.

Christopher Kane và Tammy Kane cùng thành lập thương hiệu thời trang riêng.

Cảm hướng tính dục trong thiết kế

Nghe có vẻ giống nhau nhưng tình dục và tính dục là hai khái niệm khác biệt. Nếu tình dục chỉ thể hiện mối quan hệ tính giao thì tính dục là một khái niệm mang nội hàm rộng hơn. Ủy ban Giáo dục và Thông tin về tình dục ở Mỹ đã khẳng định, tính dục là tổng thể thuộc về con người bao gồm những khía cạnh đặc trưng cho giới tính, biểu đạt tổng thể của nhân cách liên quan đến yếu tố sinh học, tâm lý, văn hóa,... Hiểu rõ điều này để thấy tính dục có khả năng chi phối và ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống. Bởi vậy thời trang cũng có thể đề cập đến vấn đề này.

London Fashion Week gắn liền với sự nghiệp của Christopher Kane bởi đây là nơi lần đầu tiên anh giới thiệu bộ sưu tập của mình. Đến với tuần lễ thời trang này anh đã mang đến nhiều bộ sưu tập mang cảm hứng tính dục. Mỗi bộ sưu tập đều gợi cảm, sáng tạo và độc đáo.

Christopher Kane truyền tải cảm hứng tính dục trong thiết kế một cách khéo léo.

Tại London Fashion Week vừa diễn ra, cũng nói về tính dục nhưng Christopher Kane không đề cập đến mối quan hệ giới tính nam - nữ thông thường mà nhấn mạnh vào sự liên kết giữa con người và tự nhiên. Bộ sưu tập lần này mang tên "Eco-Sexual" thể hiện con người hòa mình với thiên nhiên, tạo nên sự nối kết vói trái đất. Cơ quan sinh sản thuộc về tự nhiên hay kể cả hành vi của con người đều là nguồn cảm hứng của nhà thiết kế.

Họa tiết hoa cỏ đại diện thiên nhiên được Christopher Kane sử dụng nhiều trong các thiết kế.

Những thiết kế trong bộ sưu tập lần này của anh gửi gắm thông điệp về tính dục một cách khéo léo.

Cũng trong khuôn khổ London Fashion Week diễn ra vào 2/2018, khi phong trào #MeToo đang diễn ra mạnh mẽ, anh đã nói về tình dục trong thời trang. "Tôi luôn muốn nhìn nó từ hành vi con người" - Christopher Kane nói. Qua các thiết kế, anh muốn trao quyền bình đẳng cho người phụ nữ, thể hiện họ là những mạnh mẽ và quyến rũ. Dễ thấy cảm hứng này chi phối rõ nhất thông qua một số thiết kế in hình đôi nam nữ quấn quýt được từ cuốn sách mang tên "The Joy of Sex" của Alex Comfort.

Một thiết kế có in hình ảnh nhạy cảm trong bộ sưu tập của Christopher Kane.

Nhà thiết kế sử dụng chất liệu ren thể hiện sự gợi cảm và tính nữ.

Tiếp nối thông điệp về #MeToo đến 9/2018, Christopher Kane mang đến bộ sưu tâp mới mang tên "Sex In Nature" cũng nói về tính dục. Lần này, thứ khơi nguồn cảm hứng cho anh là một phụ kiện liên quan đến tình dục mà anh tìm thấy ở Tokyo. Các bộ trang phục được may bằng chất liệu ren càng làm tăng thêm phần nữ tính và gợi cảm.

Lấy cảm hứng tính dục nhưng thiết kế của anh không hề lộ liễu và phản cảm.

Dễ dàng nhận thấy sự lặp lại của thiết kế kiểu khung bằng ren trong các bộ trang phục.

Christopher Kane thường sử dụng chất liệu ren trong các bộ trang phục của mình.

Tính dục vẫn là điều con người luôn né tránh, cho rằng nó thuộc về bản năng cần được che lấp nhưng cho dù phủ nhận thế nào thì đó cũng là phần tất yếu mà con người dần phải thừa nhận. Christopher Kane đã khéo léo lồng ghép vấn đề nhạy cảm này vào thời trang mang đến những thiết kế độc đáo và mới mẻ.