Thiếu nữ diện short xuống phố khoe chân nuột nà nhưng gây lo lắng vì quên phòng hộ

Thứ Sáu, ngày 24/07/2020 03:28 AM (GMT+7)

Với thiết kế dáng ngắn của quần hot pants nếu không sử dụng quần bảo hộ người mặc sẽ rất dễ rơi vào trường hợp kém duyên.

Kiểu quần hot nhưng tai tiếng

Quần hot pants là trang phục xuất hiện trong tủ đồ của hầu hết các cô gái.

Hot pants vẫn là item được phái đẹp yêu thích. Đặc biệt mỗi khi hè về những chiếc quần ngắn chẳng tày gang này lại "xâm chiếm" phố phường. Không phải vô cớ khi hot pants luôn có mặt trong tủ đồ của các cô gái dù chúng là kiểu mốt đã thịnh hành từ thập niên 70.

Loại quần ngắn hơn cả ngắn này chỉ có độ dài trung bình khoảng 6 inch (xấp xỉ 15cm), giúp tôn lên đôi chân nuột nà của các người đẹp. Với những cô nàng "nấm lùn" quần hot pants còn có khả năng kéo dài chân một cách đáng kể.

Quần hot pants từng bị chỉ trích vì vượt thoát khỏi khuôn khổ trang phục cho phái đẹp.

Nhưng cũng chính bởi vậy mà chúng bị chỉ trích mạnh mẽ do đi ngược lại quy chuẩn về phục trang của phái đẹp. Thậm chí chúng còn bị gọi là "sự ô nhục của nhân loại" hay "thứ đồ quảng cáo cho ngoại tình". Ở thời điểm hot pants ra đời, nó là thiết kế thời trang táo bạo, vượt ngoài khuôn khổ nên không thể tránh khỏi những lời chỉ trích.

Quần hot pants dù rất được ưa chuộng nhưng cũng chịu nhiều tai tiếng.

Hiện tại, quần hot pants vẫn chịu không ít chê bai. Nguyên nhân là bởi cách ăn mặc thiếu tinh tế của nhiều cô gái. Họ xuống phố với chiếc quần ngắn cũn cỡn, thậm chí nhỏ như dáng nội y lộ cả vòng ba. Trong khi phái đẹp hoàn toàn có thể giúp trang phục kín đáo hơn nhờ cách lựa chọn trang phục khéo léo. Do đó, hình ảnh này bị đánh giá là phản cảm khiến người đi đường ngại ngùng.

Hiện tại, cách ăn mặc thiếu tinh tế của nhiều người khiến quần hot pants tiếp tục bị chê bai.

Tại sao nên sử dụng quần bảo hộ?

Quần bảo hộ là loại quần được may bằng vải cotton, co giãn và ôm sát giúp phái đẹp an toàn hơn khi diện những kiểu trang phục ngắn. Đây được xem là item bất ly thân khi các cô gái mặc quần hot pants dáng ngắn. Bạn sẽ tự tin không lo trang phục hớ hênh khi đã có một lần quần kín đáo bên trong.

Các nàng nên sử dụng quần hot pants màu đen hoặc tone sur tone với trang phục không nên có viền ren nhìn sẽ thiếu tinh tế. Những loại quần có in họa tiết cũng không nên được mặc bên trong. Bên cạnh đó, bạn hãy chú ý đến dáng quần, đủ dài để che được quần bảo hộ.

Nếu không mặc quần bảo hộ, bạn sẽ dễ bị lộ vòng ba khi mặc trang phục ngắn.

