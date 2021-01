Tay vợt từng hạng 1 thế giới trở thành đại sứ của Louis Vuitton

Thứ Ba, ngày 12/01/2021 10:04 AM (GMT+7)

Nhà vô địch quần vợt Naomi Osaka là đại sứ thương hiệu nhất của Louis Vuitton.

Naomi Osaka bên Giám đốc Sáng tạo của thương hiệu đình đám nước Pháp.

Nhà vô địch quần vợt Naomi Osaka là đại sứ thương hiệu nhất của Louis Vuitton. Tay vợt 23 tuổi đã giành được rất nhiều danh hiệu quần vợt trong suốt sự nghiệp của mình; cô được xếp hạng số 1 bởi Hiệp hội quần vợt nữ và là nhà vô địch đơn Grand Slam ba lần và là nhà đương kim vô địch Hoa Kỳ mở rộng.

Vận động viên châu Á đầu tiên giữ thứ hạng cao nhất ở nội dung đánh đơn, Osaka được sinh ra ở Nhật Bản với cha là người Haiti và mẹ là người Nhật Bản và là một trong nhưng người đã lên tiếng mạnh mẽ về tình trạng hỗn loạn chủng tộc ở Hoa Kỳ. Giờ đây, với chiến dịch mới, cô cũng là một trong những phụ nữ da đen đầu tiên trở thành đại sứ thương hiệu Louis Vuitton. Osaka đã nhanh chóng trở thành một người có ảnh hưởng trẻ về sự đa dạng và hòa nhập vào lĩnh vực thể thao và hơn thế nữa.

Đây cũng không phải là bước đột phá đầu tiên của Osaka vào thế giới thời trang. Cô hợp tác với Adeam vào tháng 9 năm 2020 cho một bộ sưu tập trình diễn tại tuần lễ thời trang New York và cô đã phát hành bộ sưu tập trang phục của Nike vào tháng 11 năm 2020. Ngôi sao quần vợt ra mắt với tư cách là đại sứ mới nhất của Louis Vuitton trong BST Xuân/hè 2021 của nhà mốt do giám đốc Sáng tạo Nicolas Ghesquière thực hiện. Kiểu dáng đầu tiên của Osaka với tư cách là đại sứ thương hiệu của nhà mốt Pháp là trong một chiếc váy in họa tiết từ bộ sưu tập dành cho phụ nữ mới nhất của Louis Vuitton, được tạo kiểu với một chiếc túi monogram.

"Naomi là một phụ nữ đặc biệt đại diện cho thế hệ của cô ấy và cũng là hình mẫu cho mọi người. Sự nghiệp và niềm tin của cô ấy là nguồn cảm hứng. Tôi rất kính trọng Naomi, cô ấy luôn sống thật với bản thân và không thỏa hiệp với các giá trị của mình", Ghesquière nói .

