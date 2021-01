Phục trang cao cấp của Valentino giúp xa xỉ hóa âm nhạc

Thứ Sáu, ngày 08/01/2021 09:45 AM (GMT+7)

Nền tảng âm nhạc Bolier room và nhà mốt Valentino đã hợp tác để quảng bá cho hai nghệ sĩ mới nổi theo một cách đặc biệt và hoàn toàn mới.

Boiler Room, nền tảng âm nhạc trực tuyến nổi tiếng với việc làm bệ đỡ cho các nghệ sĩ mới nổi, gần đây đã hợp tác với nhà mốt Valentino để quảng bá cho hai nhạc sĩ trong một chuỗi video kết hợp hoàn hảo giữa thời trang và âm nhạc.

Trong các video tương ứng của họ, các nhạc sĩ Bia và Cifika mặc các tác phẩm từ bộ sưu tập Valentino Diary Cruise trong khi mang đến những màn trình diễn mộc mạc và đầy cảm hứng từ các album mới phát hành gần đây của họ.

Sự cô lập là một chủ đề thịnh hành hiện nay đối với cả hai nghệ sĩ. Vào ngày 23 tháng 12, khán giả đã được xem một buổi biểu diễn trực tuyến của hai nghệ sĩ trong bối cảnh một thành phố bị bỏ hoang. Mặc dù là một buổi trình diễn online, bạn không thể không cảm thấy một phần nào đó sự cô quạnh xung quanh khi xem và nghe những màn trình diễn tràn đầy năng lượng và sức mạnh này. Trải nghiệm tại Boiler Room và nhà mốt Valentino đã nắm bắt một cách hoàn hảo tầm nhìn và vượt thời gian của nhà mốt đồng thời thúc đẩy sự phát triển sáng tạo của họ.

Bộ sưu tập Diary Cruise của nhà mốt Valentino có bảng màu mạnh mẽ với những kiểu dáng tập trung vào sự dễ dàng và uyển chuyển. Những chi tiết vui nhộn như đinh tán, lông vũ và họa tiết thực vật làm tăng thêm sự tinh tế và tôn vinh nghệ thuật thủ công trong bộ sưu tập.

Rapper Bia, người gốc Boston, Mỹ, biểu diễn bài "Skate" với trang phục họa tiết độc đáo, trang trí lông vũ riêng biệt với màu vàng rực rỡ.

Kết hợp với chiếc túi Garavani mang tính biểu tượng, Bia mặc một chiếc áo choàng lấy cảm hứng từ caftan vàng.

Nghệ sĩ nhạc điện tử Hàn Quốc, Cifika, hát "Kill me with your love" trong khi mặc một chiếc áo choàng họa tiết thực vật.

Chiếc áo len bất đối xứng của Valentino kết hợp với thắt lưng có logo đặc trưng và chiếc quần mềm màu hồng tươi sáng tạo cho Cifika một sự pha trộn dễ dàng giữa trừu tượng và đơn giản.

Tuy không quá hiếm, nhưng sự hậu thuẫn của Valentino dành cho nghệ sĩ mới và trẻ được xem là màn giao duyên tương đối độc đáo và ấn tượng của thời trang và âm nhạc.

