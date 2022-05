Supreme tung bộ sưu tập áo thun tôn vinh người da màu

Tiếp theo từ bộ sưu tập Stone Island bán hết của tuần trước, Supreme đã công bố sự hợp tác tiếp theo vào mùa Xuân 2022, lần này là làm việc với Roy DeCarava Archives cho một loạt các loại áo phông và áo khoác nỉ có mũ.

Roy DeCarava sinh năm 1919 ở Harlem và trong hơn 60 năm, là một phần không thể thiếu của các phong trào nhiếp ảnh khác nhau cho đến ngày nay. Tác phẩm của ông chủ yếu ghi lại cuộc sống của những người xung quanh ông ở thành phố quê hương.

Vào năm 1950, những bức ảnh của ông sẽ được triển lãm lần đầu tiên. DeCarava được giới phê bình đánh giá cao, với những người như Roberta Smith nói rằng: “Bản thân tác phẩm của DeCarava là tác phẩm hay nhất của cả hai thế giới. Về mặt thị giác khắt khe nhưng nhạy cảm khôn lường đối với tình trạng khó khăn của con người và tâm lý của cuộc sống hàng ngày, đặc biệt liên quan đến nhưng không giới hạn ở người Mỹ gốc Phi".

Với sự am hiểu về hội họa, vì đây là nghề trước đây của ông cùng với việc là một thợ in và người vẽ bản thảo, DeCarava hiểu bố cục, thứ ảnh hưởng sâu sắc đến các bức ảnh của ông. Những bản in gelatin bạc bóng, nổi bật của ông sẽ mở ra những khả năng kỹ thuật mới trong nhiếp ảnh đương đại, khuyến khích nhà văn người Mỹ gốc Nigeria, Teju Cole lưu ý rằng “hiệu ứng chiaroscuro đến từ các lựa chọn kỹ thuật: sự kết hợp giữa thiếu sáng, kỹ thuật điêu luyện trong phòng tối và đôi khi in trên giấy mềm”.

Sự nghiệp của DeCarava nở rộ sau cuộc triển lãm đầu tiên của ông vào năm 1950, vào năm 1952, ông trở thành nhiếp ảnh gia người Mỹ gốc Phi đầu tiên giành được Học bổng John Simon Guggenheim. Sau đó, ông đã làm việc với nhà thơ Langston Hughes trong một sự hợp tác có tựa đề The Sweet Flypaper of Life, tạo ra một câu chuyện hư cấu về Mary Bradley, bà của Harlem. Tác phẩm danh giá này được coi là nền tảng của photobook, truyền cảm hứng cho tác phẩm năm 1960 của ông, đây là cuốn sách của một nghệ sĩ mà lần này tiếp nối bối cảnh nhạc jazz ở Thành phố New York.

Như với tất cả các hợp tác của Supreme, quá trình chọn người để làm việc cùng hoặc những gì để tham khảo là không ai sánh kịp. Rõ ràng, điều này không phải là ngoại lệ. Từ việc thành lập Phòng trưng bày Nhiếp ảnh gia vào năm 1955 và điều hành nó cho đến năm 1957, đến việc gia nhập trường Cao đẳng Hunter vào năm 1975, nơi ông đã giảng dạy cả các khóa học đại học và MFA trong nhiều thập kỷ và sau đó trở thành Giáo sư nghệ thuật xuất sắc vào năm 1988, DeCarava là một người tiên phong trong lĩnh vực nhiếp ảnh và kể chuyện thông qua phương tiện.

Ngày nay, Supreme đề cập đến công việc của mình trên hai chiếc áo phông và một chiếc áo hoodie. Loại thứ hai, có năm màu, có in hình Malcolm X phía sau được chụp vào năm 1964. Những chiếc áo phông, cũng có nhiều màu sắc khác nhau, cũng bao gồm ảnh Malcolm X, cũng như một chiếc áo phông khác mô tả một tác phẩm có chữ ký của DeCarava, nó cực kỳ đơn giản, nhưng hiệu quả.

Tất cả lợi nhuận từ bộ sưu tập Roy DeCarava sẽ mang lại lợi ích cho Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa người da đen Schomberg ở Harlem. Bộ sưu tập Roy DeCarava x Supreme ra mắt vào ngày 19 tháng 5 tại Hoa Kỳ và các nơi khác trên thế giới, và cuối cùng vào ngày 21 tháng 5 tại Nhật Bản, như thường lệ tại các cửa hàng và online.

