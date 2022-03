Simone Rocha khai thác cổ tích u ám nhưng đẹp mê hồn trong bộ sưu tập Thu Đông 2022

Thứ Tư, ngày 02/03/2022 13:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Tài khoản Instagram chính thức của Simone Rocha đã đăng hình ảnh trang mục lục từ cuốn sách “The Children Of Lir”, còn được gọi là “Bốn thiên nga trắng”.

Trong những ngày trước buổi trình diễn Tuần lễ thời trang London của thương hiệu, tài khoản Instagram chính thức của Simone Rocha đã đăng hình ảnh trang mục lục từ cuốn sách “The Children Of Lir”, còn được gọi là “Bốn thiên nga trắng”. Là một câu chuyện thần thoại của Ailen, câu chuyện bi thảm là sự pha trộn giữa lịch sử, tôn giáo và hướng dẫn đạo đức. Vẻ đẹp hùng vĩ của loài thiên nga, cũng như không khí ma mị của câu chuyện được dệt nên trong từng phần của bộ sưu tập. Rocha đã thành công đưa chúng ta đến thời kỳ mà những câu chuyện cổ tích thân thương như lịch sử và những điều kỳ diệu xảy ra. Tổ chức buổi trình diễn trên ở Đại sảnh đường thời Trung cổ tại The Honorable Society of Lincolns Inn, Rocha gợi lại một phiên bản tuyệt đẹp của câu chuyện thần thoại cổ điển.

Những yếu tố không thay đổi trong suốt buổi giới thiệu bao gồm những chiếc áo khoác ngoài thời Victoria rực rỡ, những đôi tất dài quá đầu gối được trang trí bằng ngọc trai và pha lê bạc, những chiếc nơ hoành tráng và những chiếc áo khoác dạ nữ. Tính thẩm mỹ tổng thể gần với xu hướng phụ của nền văn hóa coquettecore, vốn được đặc trưng bởi những chiếc váy xếp nếp, nữ tính, thường bằng lụa và ren. Có một sự lãng mạn đối với những chiếc áo choàng và đồ trang sức lấp lánh tô điểm cho các sản phẩm của bộ sưu tập. Hiện tại cũng vậy, là một bóng tối phù hợp với nỗi buồn được đánh dấu là "Những đứa trẻ của Lir". Áo khoác đen chần bông và váy xếp tầng tạo cảm giác tang thương, thậm chí giống như trang phục tang lễ.

Kiểu dáng u ám của bộ sưu tập được thể hiện giữa những chiếc váy trắng thanh tao, những chiếc áo thêu tuyệt đẹp với kiểu dáng thời đại flapper và những bộ quần áo nhung màu xanh tuyệt đẹp mà bạn không thể không nhìn vào. Ngoài ra còn có một số loại quần áo dệt kim như những chiếc áo lót ngắn với tay áo dài đến 1/4 và một dải peplum bất thường ở giữa. Về cuối bộ sưu tập, những đốm màu đỏ xuất hiện trong hình thêu giống như những mũi nhọn trên biểu đồ ECG. Một chiếc váy lai giữa màu đỏ và trắng trơn kết thúc buổi trình diễn, theo nghĩa đen, gợi lên trái tim và rõ ràng hơn là máu bơm vào tim theo mỗi nhịp đập. Những kiểu dáng này thể hiện đặc tính nữ tính của Rocha đồng thời thể hiện khía cạnh câu chuyện cổ tích của thần thoại “Lir”.

Bộ sưu tập Thu/Đông 2022 của Rocha đẹp đến mê hồn, và chắc chắn sẽ được nhớ đến như một trong những màn trình diễn đẹp nhất tại Tuần lễ thời trang London năm nay. Từ những chiếc váy xộc xệch bồng bềnh và những chiếc áo khoác lộng lẫy cho đến trang điểm mắt và tất được nạm đầy trang sức, Rocha và nhà tạo mẫu Robbie Spencer đều có thể biến điều kỳ diệu thành hiện thực. Không có một yếu tố nào khác bị lạc lõng. Xem đầy đủ bộ sưu tập sẽ khiến bạn muốn nhiều hơn nữa nhưng, giống như tất cả những câu chuyện hay, nó đi đến một kết thúc cần thiết và hài lòng.

Nguồn: http://danviet.vn/simone-rocha-khai-thac-co-tich-u-am-nhung-dep-me-hon-trong-bo-suu-tap-thu-dong...Nguồn: http://danviet.vn/simone-rocha-khai-thac-co-tich-u-am-nhung-dep-me-hon-trong-bo-suu-tap-thu-dong-2022-50202223125911693.htm