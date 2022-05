Rihanna trình làng bộ sưu tập mới với thương hiệu con cưng Savage X Fenty

Thương hiệu của Rihanna, Savage X Fenty đã mở đường cho sự đa dạng và tính toàn diện trong ngành công nghiệp nội y.

Và để kỷ niệm 4 năm thành lập, một bộ sưu tập mới mang tên “Nothin’ But Net” sẽ được ra mắt.

Bộ sưu tập mùa Xuân/Hè 2022 được tiết lộ bao gồm các lựa chọn phong cách thoải mái được làm từ vải lưới cá và bao gồm một chiếc áo bowling cài cúc ngắn tay và quần lót phù hợp với thắt lưng có logo. Các cách phối màu bao gồm xanh lá chanh và đen, bao gồm những thứ cơ bản dành cho nam giới như quần áo ngủ và đồ lót.

Bộ sưu tập thiết kế để hướng tới tất cả các loại cơ thể, phương châm SXF tuyên bố rằng thương hiệu có: "Một cái gì đó cho mọi tâm trạng, mọi nguồn cảm hứng và mọi thân thể". Ngoài ra, bộ sưu tập “Romance in Bloom” có ren và phong cách đặc trưng Savage Not Sorry của thương hiệu cũng sẽ ra mắt với nhiều màu sắc mới.

