Quảng cáo nội y gây "gai mắt" tại Trung Quốc, người thật "cướp việc" của ma-rơ-canh

Thứ Sáu, ngày 16/04/2021 19:40 PM (GMT+7)

Quảng cáo nội y không phải dễ, bước khỏi ranh giới của gợi cảm sẽ bị đánh giá là phô phang.

Người mẫu thay thế ma-rơ-canh, quảng cáo nội y tại trung tâm thương mại.

Cách thức này không được đánh giá cao vì giống như một hình thức "câu khách".

Hiện tại, nội y không còn là trang phục bị giấu kín, người ta không còn e dè khi nhắc đến nội y, thậm chí nó còn trở thành mảng kinh doanh "hái" ra tiền của nhiều thương hiệu. Bên cạnh những chiến dịch quảng bá phục trang hoành tráng, đầy gợi cảm tinh tế. Có không ít hiện tượng trình diễn nội y chưa khéo léo.

Trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc có chia sẻ hình ảnh của một số người mẫu quảng cáo nội y tại trung tâm thương mại. Cách thức quảng bá này không được đánh giá cao vì giống như một hình thức thu hút sự chú ý có phần chiêu trò. Không nhất thiết phải để người mẫu mặc nội y đi lại mới là cách quảng cáo duy nhất.

Không nhất thiết phải mặc nội y lên người mới có thể quảng cáo nội y.

Nếu quảng cáo nội y không khéo sẽ phải nhận những ý kiến trái chiều.

Quảng cáo nội y phải khéo

Điều này cũng tương tự như hiện tượng nhiều cô gái livestream bán nội y, thử ngay hàng bán hoặc chỉ vào bộ đồ người mẫu đang mặc để PR cho khách hàng lựa chọn.

Một số người lên tiếng: "Đến đồ lót cũng quảng cáo như cá ngoài chợ thế này?", "bao nhiêu cửa hàng đồ lót không dùng người mẫu vẫn bán được, tại sao cứ phải mặc vào người mới bán chạy". Trong khi không phải không có cách để quảng cáo nội y "lành mạnh" hơn.

Người đẹp Trung Quốc livestream bán nội y, tự mình mặc hàng bán để quảng cáo.

Trước đó, quảng cáo nội y của thành viên Arin - nhóm nhạc Oh My Girl được cư dân mạng Hàn Quốc khen ngợi khi thay vì mặc nội y lên người như thường thấy người mẫu chụp hình cùng nội y như một món quà, phụ kiện. Người dùng internet nhận xét: "Chụp ảnh quảng cáo nội y như thế này đúng là một ý tưởng hay. Concept rất tốt. Tôi hi vọng các thương hiệu khác sẽ thay đổi theo hướng mới này".

Quảng cáo nội y của Arin được khen ngợi là tinh tế, các thương hiệu cần học hỏi.

Dừng bóp méo hình ảnh nữ giới

Nội y vẫn thường gắn với sự gợi cảm, hình ảnh những cô gái diện trang phục này được xem như biểu tượng của sự quyến rũ, một nét đẹp đầy nữ tính. Nhưng những quảng cáo nội y phản cảm lại sử dụng hình ảnh đó như một thứ hàng hóa và người tiêu thụ là nam giới.

Phái đẹp thậm chí bị cảm thấy xúc phạm khi bị coi như đối tượng tình dục. Khi đó, họ mặc nội y không phải vì họ mà bị gán cho những quan niệm tiêu cực là để quyến rũ đàn ông. Bằng chứng là phụ nữ đã lên tiếng khiếu nại, khiến Cơ quan Tiêu chuẩn quảng cáo (ASA) ở Mỹ "cấm cửa" quảng cáo nội y của một thương hiệu.

Quảng cáo nội y thiếu tinh tế này gây phẫn nộ dư luận nên bị "cấm cửa".

Hình ảnh của phụ nữ bị bóp méo trong những quảng cáo nội y đặt lợi nhuận trên tất cả.

