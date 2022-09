Prada ra mắt bộ sưu tập nữ mang vẻ đẹp lưỡng tính

Raf Simons và Miuccia Prada đưa quyền lựa chọn vào tay người mặc cho bộ sưu tập thời trang nam Xuân / Hè 2023 của Prada. Tiếp quản Fondazione Prada, căn phòng được trải bằng giấy nâu và được bọc trong các cuộn giấy, và cùng một bộ - chỉ tối hơn nhiều về chủ đề và tông màu - đã diễn ra buổi trình diễn quần áo nữ SS23 của Prada.

Chìm trong màu đen, các cửa sổ được chiếu sáng bằng hình ảnh giống như vải và các chi tiết cận cảnh của ngoại hình gợi lên những suy nghĩ về sự mãn nhãn, tạo cảm giác như rạp chiếu phim. Được thực hiện với sự hợp tác của đạo diễn phim Nicolas Winding Refn, dự án “Touch of Crude” xoay quanh chương trình SS23 của Prada, “Domestic Voyeurism”, và thậm chí bắt đầu bên ngoài chương trình vì những lời mời có chủ đề tương tự - những chiếc hộp đen nhỏ có lỗ nhòm, lộ ra vị trí bên trong, một lần nữa biểu thị một cái gì đó bí mật và ảo tưởng.

Với điều này, mùa này được thiết kế để trở nên ngây thơ, thô sơ và chưa được tinh lọc, nhìn vào sự thuần hóa từ bên ngoài vào bên trong. Điều này thể hiện rõ ràng ngay từ thời điểm các người mẫu bước lên sàn diễn thiếu ánh sáng, được chia thành các phòng giống như buổi giới thiệu của những người đàn ông.

Tấm bảng hình tam giác của Prada được gắn thẻ cổ trên áo khoác dạ và những chiếc áo liền quần màu xám được thiết kế riêng, trước khi một loạt màu sắc nổi lên. Lần này, những chiếc túi hình tam giác được tăng gấp đôi, có màu hồng phấn và màu highlighter rực rỡ, trong khi vải lụa và vải satins với tông màu ombré thay đổi trên thân túi, có những vết rách trên vải để lộ phần chân theo cách rất không Prada - đó là chủ ý không được đánh bóng.

Nó khó hơn trước đây, nhưng đã trở nên rõ ràng hơn với những đường cắt chính thức. Những chiếc áo bomber dành cho nam mùa trước được mô phỏng bằng một chiếc áo khoác không đối xứng với những quả bóng bay trên cánh tay và lưng. Áo dài là kiến ​​trúc, thử nghiệm theo cảm giác ảo ảnh và những gì bạn được phép nhìn thấy và không được phép nhìn thấy, vì những tấm vải tuyệt đối đè lên chân trước khi cắt thành quần áo dệt kim. Ở đây, tính thuần hóa được giới thiệu, vì những chiếc váy gown tương tự như những chiếc váy nighties và những chiếc váy khác mở ra một tông màu trang phục công sở đầy tâm trạng.

Hiệu ứng phân lớp được áp dụng cho áo khoác và váy, che chắn những gì bên dưới - và do đó nhận xét về sự mãn nhãn mà chúng ta đã đề cập trước đây. Thật là kỳ lạ, nhưng chỉ cho đến khi một khoảnh khắc da diết xảy ra, khi nhìn thấy những chiếc áo khoác được hoàn thiện trong những bộ quần áo bó sát. Một chiếc áo dài dài đến đầu gối, trong khi những chiếc váy A-line được thiết kế theo phong cách khoa học viễn tưởng. Với điều này, Prada đang giới thiệu khía cạnh thực tế thay thế của nội tâm, một khía cạnh phù hợp ở đâu đó giữa The Jetsons và phiên bản giảm cân của Fran Fine’s trông trong The Nanny với chủ nghĩa tương lai thập niên 90 của cô ấy.

Bởi vì điều này, bộ sưu tập là "rất Raf." Những chiếc áo khoác bằng da mang tính thời đại không gian và thời trang, đặc biệt là khi kết hợp với những chiếc áo khoác có những chiếc nơ ở phía sau để bắt kịp làn gió của những người mẫu đang bước đi. Đó là trang phục của các nữ doanh nhân của ngày mai, được đặt trong một thực tế bị biến dạng của Raf-ified để thể hiện khía cạnh kỳ lạ của sự thuần khiết, một tủ quần áo ban ngày được tiêm vào một vài khoảnh khắc bị lật đổ của quyền lực và tình dục.

