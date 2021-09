NTK Thuỷ Nguyễn: "Áo dài là một thiết kế đến từ quá khứ và hướng tới tương lai"

Nhà thiết kế Thuỷ Nguyễn cảm thấy "đã" trong hành trình 10 năm làm nghề, tựa như một chuyến phiêu lưu trong thế giới thời trang.

NTK Thuỷ Nguyễn.

Là một trong những nhà thiết kế có tiếng của làng mốt Việt, Thuỷ Nguyễn nhìn lại chặng đường làm nghề 10 năm và cô coi đó là một cuộc hành trình thú vị.

Cô chia sẻ, cơ duyên đến với nghề vì không tìm được trang phục ưng ý, chất liệu phù hợp để thể hiện đúng con người. Nhà thiết kế cho hay: "Lúc nào mặc quần áo, tôi cũng có cảm giác mình đang vay mượn một cái gì đó của ai khác. Tôi có quá nhiều ý tưởng và chán sự lặp lại. Kể cả những chiếc gối hay rèm cửa trong nhà, tôi cũng rất hay thay đổi thường xuyên.

Không một thương hiệu hay nhà may nào có thể đáp ứng được yêu cầu của tôi. Tôi bèn tìm đến những người thợ may, học hỏi, rồi mời họ về nhà và mở xưởng may, vốn chỉ để phục vụ nhu cầu của mình thôi. Dần dà, người thân và bạn bè xung quanh biết đến, thấy thích và khuyến khích. Mãi đến năm 2011 thì tôi mới mạnh dạn mở một cửa tiệm nhỏ trên một căn gác ở Hà Nội" - NTK Thuỷ Nguyễn nhớ lại hành trình bước chân vào thế giới thời trang.

Những thiết kế của cô luôn được lồng ghép nhiều yếu tố hội hoạ với nét đặc trưng rất riêng.

Nét đẹp truyền thống và hiện đại luôn được cân bằng hài hoà trong từng thiết kế.

Chặng đường 10 năm làm nghề của nhà thiết kế trải qua nhiều cung bậc, có cả êm đềm và chông chênh. Cách để làm nên những trang phục mang dấu ấn riêng của cô là thực hành nghệ thuật trên thời trang. Cô chọn lọc và biến tấu những hình ảnh, sắc màu của các tác phẩm hội họa lên thiết kế.

Làm mới thiết kế áo dài

Ngoài hình ảnh của một nhà thiết kế gắn liền với chất liệu gấm, NTK Thuỷ Nguyễn còn mong muốn sử dụng nhiều chất liệu và kỹ thuật mới để có những trải nghiệm, phá bỏ định kiến về 2 chữ "truyền thống".

"Tôi cũng không cố gắng tăng giảm yếu tố “cũ” hay “mới” để đạt được sự cân bằng, bởi những điều đó vốn đã có sẵn ở trong thân trong tâm mình rồi.

Tôi vẫn muốn tiếp tục kể chuyện, mang văn hóa và truyền thống ra ngoài sách vở, đi vào cuộc sống thật của mọi người. Giống như tà áo dài, không chỉ đến những dịp đặc biệt chúng ta mới nhớ tới để mặc, mà nó phải thực sự sống trong tim của mọi người. 10 năm tới, hy vọng câu chuyện của tôi sẽ lan tỏa ra hết 90 triệu người và cả những người Việt xa xứ. Để thế giới biết làng thời trang của chúng tôi như thế nào, nghệ sĩ của chúng tôi hoạt động ở Việt Nam ra làm sao và cái mấu chốt của vấn đề là: chúng tôi là ai" - NTK chia sẻ về định hướng làm nghề của bản thân trong tương lai.

Một thành tựu của NTK Thuỷ Nguyễn trong những năm qua đó là đã có một ngôn ngữ với "Áo dài". Từ suy nghĩ áo dài là một thiết kế đến từ quá khứ và hướng tới tương lai, cô không gò ép bản thân phải biến tấu áo dài trở nên quá khác biệt và xa lạ. Các thiết kế áo dài cách tân đặc trưng của cô có tính thời trang, đương đại, đời thường và bắt kịp xu hướng thời trang thế giới.

Điều làm nên thành công của cô là các thiết kế bay bổng và nữ tính, cách sử dụng màu hay vải vóc sáng tạo để làm nổi bật cá tính của người phụ nữ Việt đương đại.

