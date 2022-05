Nike đã trở lại với bộ sưu tập ACG mới nhất

Nike đã trở lại với bộ sưu tập ACG mới nhất của mình, tiết lộ một loạt các sản phẩm được thiết kế cho các cuộc phiêu lưu khác nhau ở nhiều địa điểm khác nhau. Một ảnh hưởng quan trọng đối với bộ sưu tập này là cảnh quan của hồ Spirit tại Washington, Mỹ, cũng như ý tưởng phá bỏ các rào cản đối với không gian ngoài trời và cho phép mọi người tham gia.

Bộ sưu tập Mùa hè 2022 đặc biệt tập trung vào ba phẩm chất cho mỗi món đồ: khả năng thở, sự tự do trong chuyển động và tính tiện ích. Các chủ đề này được tham khảo thông qua quần cargo có đường may co giãn, áo khoác cách nhiệt có thể gói gọn và tuyển chọn các họa tiết đồ họa.

Ngoài ra, bộ sưu tập Mùa hè 2022 cũng giới thiệu kiểu dáng giày ACG Lowcate. Tiếp tục tập trung vào tính linh hoạt và chức năng, đôi giày thể thao này có mô hình vấu tăng cường trên đế và tấm lót bàn chân để tăng thêm độ ổn định cho bàn chân.

Bộ sưu tập Nike ACG đầy đủ hiện đã có sẵn ở một số địa điểm và dự kiến phát hành vào ngày 28 tháng 5 tại Bắc Mỹ và Châu Âu.

