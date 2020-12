Những xu hướng tất yếu của khẩu trang trong năm 2021

Khẩu trang đã trở thành một phần của thời trang trong năm 2020 và dự kiến chúng sẽ tiếp tục là phụ kiện không thể thiếu cho năm 2021.

Khẩu trang được thêu, in họa tiết

Nếu có một điều mà bạn đã học được từ việc mua sắm khẩu trang gần đây, thì đó là có rất nhiều lựa chọn sành điệu. Tuy nhiên, có một xu hướng cụ thể xuất hiện vào năm 2020 và chắc chắn sẽ tiếp tục là xu hướng vào năm 2021: khẩu trang thêu, in họa tiết trang trí mới lạ. Một chiếc khẩu trang có họa tiết dễ thương là rất tốt, nhưng những chiếc khẩu trang được thêu tay sẽ đưa mọi thứ lên một tầm cao mới. Đây là một xu hướng rất đáng để bạn đầu tư cho năm 2021.

Khẩu trang dùng một lần được thiết kế sành điệu

Một loại khẩu trang có thể tái sử dụng và thân thiện với môi trường là ý tưởng tuyệt vời, nhưng khi bạn có tiền sử dị ứng hoặc biết rằng bạn sẽ cần phải loại bỏ khẩu trang của mình sau khi đeo nó, một chiếc khẩu trang sang trọng dùng một lần là cách tốt nhất. Những người nổi tiếng như Justin, Hailey Bieber và thậm chí cả Bella Hadid đều yêu thích những chiếc khẩu trang dùng một lần kiểu dáng đẹp, đơn giản và thực sự dễ thương, tiện ích.

Khẩu trang dây chuyền

Nếu bạn nghi ngờ về việc thêm các phụ kiện và cụ thể là dây chuyền vào khẩu trang của mình, bạn hẳn có một lý do chính đáng. Những chiếc dây chuyền đang trở lại như một xu hướng mới và xu hướng này đã chuyển đổi liền mạch để phù hợp với tất cả các loại khẩu trang yêu thích của bạn. Những chiếc dây chuyền ngoài tạo kiểu dáng mới lạ cho khẩu trang còn làm việc như một biện pháp an toàn để giúp bạn tránh rơi khẩu trang.

Khẩu trang thể dục

Cho dù bạn đang tập thể dục bằng cách chạy bộ trong một công viên hay phòng tập thể dục, bạn đều phải đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn. May mắn thay, trên thị trường có những chiếc khẩu trang dành riêng cho thể thao cũng rất dễ thương. Che mặt khi tập thể dục không hẳn là một tình huống lý tưởng, nhưng điều quan trọng vẫn là giúp giữ an toàn cho bản thân và những người khác. Bạn sẽ tìm thấy có khá nhiều khẩu trang vải được sản xuất để dành riêng cho việc tập thể dục giúp bạn dễ thở hơn và trông thật phong cách.

